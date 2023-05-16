Севилья - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Севилья" имела все шансы возвращаться домой с победой в первом полуфинале. Благодаря голу Эн-Несири в середине первого тайма андалусцы открыли счет. Тем не менее, на седьмой компенсированной минуте туринцы спасли ничью и оставили свои шансы на продолжение борьбы в турнире более приемлемыми. "Севилья" в очень хорошей форме в конце сезона и может считаться фаворитом в противостоянии с "Ювентусом". Однако удастся ли этот статус материализовать в проход дальше?

Ориентировочный состав "Севильи": Бону – Акунья, Гудель, Баде, Навас – Ракитич, Фернандо – Хиль, Торрес, Окампос – Эн-Несири.

Ориентировочный состав "Ювентуса": Щенсный – Алекс Сандро, Бонуччи, Данилу – Костич, Рабио, Локателли, Миретти, Куадрадо – ди Мария – Влахович.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Лига Европы. Полуфинал. Ответный матч

18 мая. Начало в 22:00

"Севилья" - "Ювентус"

Первый матч – 1:1

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол