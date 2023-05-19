Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч

Леверкузен, БайАрена

Байер – Рома 0:0

(Первый матч – 0:1)

"Рома" вышла во второй финал еврокубков кряду, удержав нули на "БайАрене" после минимальной победы на "Стадио Олимпико" неделей ранее. Подопечные Жозе Моуриньо не изменили своей излюбленной стратегии и продолжили откровенно сушить игру, но в отличии от первой игры сегодня это удавалось им куда хуже. "Волки" допустили 23 удара по своим воротам, но ни один из них не поразил ворота Патрисиу.

Персонально для Жозе Моуриньо это шестой еврокубковый финал, ни один из которых он ранее не проигрывал. Годы не идет на пользу Моуриньо – его методы безнадёжно устарели, а вызывающая надменность и харизма сменились неуместной сентиментальностью. Но в одном сеу Жозе не отказать – умение побеждать всё ещё при португальце.

"Байер" очень здраво начал матч. Паласиос передачей из глубины нашёл Азмуна, но иранец потерял темп атаки. Гости вышли в едва ли не единственную атаку и получили на переходной фазе – Виртц отправил в забег Диаби, и после удара француза с правой ноги мяч приняла на себя перекладина. Вынужденный выход Демирбая в старте тоже добавил остроты. Керем до перерыва четырежды опасно выстрелил издали, но настроить свою пушку хавбеку так и не удалось. Поэтому счёт оставался прежним.

Вторая половина тоже целиком была за "Байером". Но остроты было мало. Откровенно не хватало Патрика Шика на острие – Азмун уровень не тянул. Пожалуй, Хаби Алонсо всё же затянул с заменами. В отсутствии качества впереди надо было брать количеством, но Леверкузен пошёл в навалу лишь на последние 20 минут, когда на поле появились Адли, Гложек и Амири. Напоследок опасный момент после серии рикошетов был у Азмуна, но иранец снова пробил мимо ворот.

0:0. Если корпорация "Байер АГ" ещё не изготовляет снотворных, им срочно нужно проконсультироваться с Жозе Моуриньо. Португалец убил три часа игрового времени в полуфинале, приспав сотни тысяч зрителей в разных уголках мира. Молодой команде Алонсо не хватило опыта и терпения для взлома коронного двухэтажного автобуса от Жозе. Потому в финал выходят парни Моуриньо, готовые терпеть это эстетическое безобразие ради шанса завоевать ещё один трофей.

Байер: Градецки – Тапсоба, Та (Амири, 86), Инкапье – Фримпонг, Демирбай, Паласиос (Гложек, 80), Баккер (Адли, 73) – Диаби, Виртц – Азмун

Рома: Руй Патрисиу – Манчини, Кристанте, Ибаньес – Челик (Смоллинг, 78), Бове, Матич, Пеллегрини, Спинаццола (Залевски, 34) – Абрахам, Белотти (Вейналдум, 46)