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Моуриньо: Я не заинтересован в написании истории Ромы. Я хочу помогать ребятам расти
Специалист оценил выход команды в финал Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о выходе команды в финал Лиги Европы по итогам двух полуфинальных матчей с "Байером" (1:0 и 0:0).
"Мы хотим поддержать Эмилию-Романью (в регионе началось наводнение, уже погибло минимум 9 человек – ред.). В момент трудностей нужно искать лучшее в себе. В Риме момент великого праздника, но трудности этих людей нельзя забывать.
Возвращаясь к игре, это моя команда. Ребята отдают все, эта игра – концентрация нашего труда, нашего опыта.
Два финала за два года? Я заинтересован не в том, чтобы писать историю "Ромы", а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов "Ромы", которые так много мне дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это очень большая радость", - сказал Моуриньо.
В финале Лиги Европы "Рома" сыграет против "Севильи". Решающий поединок пройдет 31 мая в Будапеште.
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