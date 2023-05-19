Моуриньо: Я не заинтересован в написании истории Ромы. Я хочу помогать ребятам расти

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо высказался о выходе команды в финал Лиги Европы по итогам двух полуфинальных матчей с "Байером" (1:0 и 0:0).

"Мы хотим поддержать Эмилию-Романью (в регионе началось наводнение, уже погибло минимум 9 человек – ред.). В момент трудностей нужно искать лучшее в себе. В Риме момент великого праздника, но трудности этих людей нельзя забывать.

Возвращаясь к игре, это моя команда. Ребята отдают все, эта игра – концентрация нашего труда, нашего опыта. Два финала за два года? Я заинтересован не в том, чтобы писать историю "Ромы", а в том, чтобы помогать ребятам расти и делать что-то важное, а также радовать фанатов "Ромы", которые так много мне дали. Я хочу доставить радость этим людям. Для нас это очень большая радость", - сказал Моуриньо.

В финале Лиги Европы "Рома" сыграет против "Севильи". Решающий поединок пройдет 31 мая в Будапеште.