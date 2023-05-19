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Фирменный стиль Жозе. Байер - Рома 0:0. Видеообзор матча

Лига Европы
(1 голосов)

Байер - Рома ⋉ 0:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 18.05.2023 ⋇ Лига Европы на UA-Футбол

Фирменный стиль Жозе. Байер - Рома 0:0. Видеообзор матча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Рома" забила один гол в первой серии противостояния, а дальше сконцентрировалась на том, что защищала этот результат. В итоге от команды Жозе Моуриньо был фирменный "автобус", который команда Алонсо так и не смогла "пробить". В финале сыграет "Рома".

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Смотрите, как развивались события на поле, в видеообзоре матча Лиги Европы.

Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч

Леверкузен, БайАрена

"Байер" – "Рома" 0:0

(Первый матч – 0:1)

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В статье: Лига Европы Байер (Леверкузен) Рома (Рим)
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