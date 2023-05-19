Щенсны: Мои сейвы - плохой признак. Мы играем не для участия. Нынешний сезон был войной

В финале Лиги Европы сезона 2022/23 встретятся "Севилья" и "Рома". Испанцы завоевали это право благодаря победе над другой итальянской командой - "Ювентусом". Одним из лучших игроков ответного матча, проигранного "Юве" в дополнительное время со счетом 1:2, был вратарь туринцев Войцех Щенсны, совершивший восемь сейвов. Впрочем, радоваться у него не было никакого желания.

"Если я совершил много сейвов, это нехороший признак в плане нашего выступления в матче. Все сейвы оказались напрасными. Мы очень разочарованы. Лучше бы я отыграл плохо, но мы вышли бы в финал.

Мы играем для того, чтобы выиграть трофеи, а не для участия. Так что при всех сложностях, которые мы испытывали и при всем росте молодых игроков в этом сезоне, речь всё ещё о кампании без трофеев, и это нехорошо".

Также Войцех ответил на вопрос о влиянии судебных и административных проблем клуба на игру команды в нынешнем сезоне:

"Все наши проблемы как раз помогли нам. Объединили нас. Мы чувствовали, будто мы на войне против всего и против всех. Но я признаю, что суды и снятия очков не помогают никому. Мы и сейчас не знаем, где будем через неделю. Все запутано. Организованность важна для клуба, и этот сезон получился очень странным".

Нынешний сезон стал вторым подряд, в котором "Ювентус" остался без трофеев. Он вылетел в полуфинале Кубка Италии и Лиги Европы, в групповом турнире Лиги Чемпионов, а в Серии А в лучшем случае займёт второе место.