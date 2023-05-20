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Ровно 14 лет назад Шахтер победил в Кубке УЕФА

Лига Европы
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Это был единственный евротрофей украинских клубов с момента восстановления Независимости

Ровно 14 лет назад Шахтер победил в Кубке УЕФА

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

14 лет назад, 20 мая 2009-го, "Шахтер" одержал победу в финале Кубка УЕФА. Тогда против украинской команды играл “Вердер”.

Коллективы встречались на стадионе “Фенербахче” в Стамбуле, Турция. В общей сложности эту игру посетили 37 тысяч 357 зрителей.

“Шахтер” открыл счет усилиями Андриано на 25 минуте, однако через 10 минут Налду выровнял ситуацию на табло. Все дошло до дополнительного времени, во время которого Жадсон забил решающий гол.

Это был последний розыгрыш Кубка УЕФА. С сезона 2009-2010 гг. турнир стал называться Лига Европы.

Победа в Кубке УЕФА является единственным евротрофеем украинских клубов с момента восстановления Независимости в 1991 году.

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В статье: Вердер (Бремен) Шахтер (Донецк)
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