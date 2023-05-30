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Кто выиграет Лигу Европы? Прогноз на финал от Роберто Моралеса

Лига Европы
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Кто выиграет Лигу Европы? Прогноз на финал от Роберто Моралеса

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Роберто Моралес Автор UA-Футбол
Новина українською

В последний день весны в Будапеште состоится первый еврокубковый финал этого сезона: "Севилья" – "Рома". Испанский клуб уже рекордсмен по числу побед в ЛЕ. Однако Жозе Моуринью почти не слышит слова "поражение", если принимает участие в решающих матчах. Так кто же круче? Разобраться в этом вам поможет известный комментатор Роберто Моралес. В этот раз он записывает свой влог не из комфортной студии, а из джунглей Черниговщины, где проходит службу в Вооруженных Силах Украины.

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В статье: Роберто Моралес Севилья Рома (Рим)
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