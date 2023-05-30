От результата финала ЛЕ зависит список потенциальных соперников вице-чемпиона УПЛ в квалификации следующего турнира

Вторая команда УПЛ в еврокубках 2023/24 стартует со второго раунда квалификации Лиги чемпионов, где сыграет с "Панатинайкосом" (Греция) или "Серветтом" (Швейцария). Победа в этом раунде гарантирует минимум группу Лиги Европы, а поражение переместит украинскую команду в третий квалификационный раунд Лиги Европы.

Там тоже будут два потенциальных соперника – "Славия" (Чехия) и "Олимпиакос" (Греция). Это при условии, что текущую Лигу Европы выиграет "Севилья". Такой же список потенциальных соперников будет, если текущую Лигу Европы выиграет "Рома", а в Серии А она финиширует седьмой.

Но если финал выиграет "Рома", параллельно финишировав в чемпионате Италии на пятом или шестом месте, то вместо "Олимпиакоса" в списке потенциальных соперников третьего квалификационного раунда Лиги Европы для вице-чемпиона УПЛ будет норвежский "Бранн".

В Серии А осталось сыграть один тур. "Рома" не может подняться выше пятого места, но не может опуститься ниже седьмого. На данный момент она шестая с преимуществом в один балл над седьмым "Ювентусом" и отставанием в один балл от пятой "Аталанты". В последнем туре "Рома" сыграет со "Специей", а "Ювентус" – с "Удинезе".

Победа "Ромы" в финале Лиги Европы и ее финиш на седьмом месте в Серии А повысит шансы на то, что в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций "Динамо" избежит встречи с представителем топ-чемпионата (на данный момент не в посеве находится представитель Испании).

Так что приоритет для Украины в финале Лиги Европы 2022/23 – итальянская "Рома".

Потенциальные соперники вице-чемпиона УПЛ в третьем квалификационном раунде Лиги Европы:

"Олимпиакос" (Греция);

"Славия" (Чехия).

Может быть:

"Олимпиакос" (Греция);

"Бранн" (Норвегия).

С другой стороны, если в списке соперников вице-чемпиона УПЛ в третьем квалификационном раунде Лиги Европы будут "Славия" и "Олимпиакос", наша команда гарантированно будет сеяна в случае поражения в третьем квалификационном раунде Лиги Европы и перехода в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций. Если вдруг вылет в Q3ЛЕ состоится от "Бранна", то в Q4ЛК придется сыграть с сеяным соперником.