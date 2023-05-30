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Севилья - Рома. Где и когда смотреть финал Лиги Европы-2023

Лига Европы
(1 голосов)

Моуриньо против главного клуба ЛЕ

Севилья - Рома. Где и когда смотреть финал Лиги Европы-2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seb Daly - Sportsfile/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" сыграет финал Лиги Европы/Кубка УЕФА седьмой раз с 2006 года, и предыдущие шесть она выиграла. Без сомнения, "Нервион" - главная команда этого турнира.

Но и "Рому" списывать со счетов тоже нельзя. Матич, Абрахам, Пеллегрини, Дибала и, особенно, Жозе Моуриньо способны на любой сюрприз. У сеу Жозе 5 европейских финалов в карьере, и он выиграл их все. Он не боится магии "Севильи" - у него есть своя.

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Чья серия в итоге удержится - узнаем в среду, 31 мая, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Севилья" - "Рома" - в 22:00.

Трансляция матча
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Смотрите финал ЛЕ Севилья - Рома
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Севилья" - "Рома" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>

Легальная видео онлайн трансляция матча "Севилья" - "Рома" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV

В других странах матч в прямом эфире покажут:

  • Австралия - Stan Sport
  • Канада - DAZN
  • Чехия - ČT Sport
  • Франция - Canal+ Foot, W9
  • Германия - Servus TV, RTL
  • Венгрия - M4 Sports
  • Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
  • Италия - NOW TV, DAZN, Sky Sport 251, RAI 1, Sky Sport Football
  • Израиль - Sport 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Португалия - Sport TV1, SIC
  • Румыния - Pro Arena, VOYO
  • Словакия - ČT Sport, RTVS Sport
  • Турция - TV8, Exxen
  • Великобритания - BT Sport 1
  • США - Paramount+, Univision NOW, UniMás, TUDN USA
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В статье: Севилья Рома (Рим)
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