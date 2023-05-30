Севилья - Рома. Где и когда смотреть финал Лиги Европы-2023

"Севилья" сыграет финал Лиги Европы/Кубка УЕФА седьмой раз с 2006 года, и предыдущие шесть она выиграла. Без сомнения, "Нервион" - главная команда этого турнира.

Но и "Рому" списывать со счетов тоже нельзя. Матич, Абрахам, Пеллегрини, Дибала и, особенно, Жозе Моуриньо способны на любой сюрприз. У сеу Жозе 5 европейских финалов в карьере, и он выиграл их все. Он не боится магии "Севильи" - у него есть своя.

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Чья серия в итоге удержится - узнаем в среду , 31 мая , на MEGOGO Футбол 1 . Начало матча "Севилья" - "Рома" - в 22:00 .

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