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Севилья - Рома. Где и когда смотреть финал Лиги Европы-2023
Моуриньо против главного клуба ЛЕ
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seb Daly - Sportsfile/UEFA
"Севилья" сыграет финал Лиги Европы/Кубка УЕФА седьмой раз с 2006 года, и предыдущие шесть она выиграла. Без сомнения, "Нервион" - главная команда этого турнира.
Но и "Рому" списывать со счетов тоже нельзя. Матич, Абрахам, Пеллегрини, Дибала и, особенно, Жозе Моуриньо способны на любой сюрприз. У сеу Жозе 5 европейских финалов в карьере, и он выиграл их все. Он не боится магии "Севильи" - у него есть своя.
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Чья серия в итоге удержится - узнаем в среду, 31 мая, на MEGOGO Футбол 1. Начало матча "Севилья" - "Рома" - в 22:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, вы можете следить за перипетиями игры "Севилья" - "Рома" с помощью текстовой онлайн-трансляции на UA-Футбол>>>
Легальная видео онлайн трансляция матча "Севилья" - "Рома" в интернете также будет доступна на сервисе Volia TV
В других странах матч в прямом эфире покажут:
- Австралия - Stan Sport
- Канада - DAZN
- Чехия - ČT Sport
- Франция - Canal+ Foot, W9
- Германия - Servus TV, RTL
- Венгрия - M4 Sports
- Испания - Movistar+, Movistar Liga de Campeones
- Италия - NOW TV, DAZN, Sky Sport 251, RAI 1, Sky Sport Football
- Израиль - Sport 1
- Польша - Viaplay Poland
- Португалия - Sport TV1, SIC
- Румыния - Pro Arena, VOYO
- Словакия - ČT Sport, RTVS Sport
- Турция - TV8, Exxen
- Великобритания - BT Sport 1
- США - Paramount+, Univision NOW, UniMás, TUDN USA
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