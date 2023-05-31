Лига страсти и единения. Рома - нечто большее, чем просто автобус Моуриньо

Те, кто не следят за "Ромой" и Серией А, на выход "джаллоросси" в финал Лиги Европы флегматично отреагировали: "Ну, еще один автобус Жозе Моуриньо доехал до финала". И были правы лишь частично. Поскольку история выхода гораздо более значима, остра и многогранна, чем кажется издали. История города, команды, клуба и тренера.

Провинциальная столица

Комплекс неполноценности столицы Италии по отношению к Милану и Турину известен. Биржа, промышленность, бизнес, деньги - там. Риму остались музеи и жалобы. Один из лучших римлян наших дней Франческо Тотти жалуется, что за их акцент, их диалект их считают недоразвитыми, дураками. Он решил воспринять все с юмором, выпустив книгу шуток о себе в стиле анекдотов про блондинок. Но на самом деле она не только о нем. А об ощущениях римлян.

В футболе ощущения те же. Вообще-то, за "Рому" болеет итальянская богема - певцы, артисты, режиссеры. Лучано Паваротти, Пьер Паоло Пазолини, Эннио Морриконе, Моника Беллуччи и т.д. Также нынешний и позапрошлый премьер-министры Италии. И даже сам Уилл Смит. Но это остается ее почти единственным козырем. Поскольку достижения на поле невелики - три Скудетто, Кубок Ярмарок, Лига Конференций, финалы Кубка Чемпионов-1984 и УЕФА-1991.

Кубки и Суперкубки Италии, которых в целом 11, не приблизили клуб к северным грандам. Как и 14 вторых "лузерских" мест в Серии А. Потому второй финал Кубка УЕФА/Лиги Европы в истории клуба - существенное достижение и повод для бурной радости.

В сущности, до 2023-го года "Рома" считала себя наиболее успешной итальянской командой пяти последних лет в Еврокубках, и небеспочвенно. За это время итальянцы четырежды побывали в полуфиналах. Три таких на ее счету, в том числе в Лиге Чемпионов-2018. Единственный трофей Италии за последние 13 лет также у "Ромы" - Лига Конференций-2022.

Теперь "Интер", финалист Лиги Европы-2020, в финале Лиги Чемпионов, "Фиорентина" - в финале Лиги Конференций, так что доминирование "Ромы" может потускнеть. И именно потому она хочет взять Еврокубок второй сезон подряд. Такого итальянская команда в последний раз добивалась в 1983/84 и 1984/85 годах ("Ювентус"). Утереть нос "волки" желают прежде всего не Европе или королеве Лиги Европы "Севилье", а Италии.

Да и победа нужна для самих себя. Четыре года без Лиги Чемпионов (уже больше) были страданием, эпохой бардака, частых кардинальных перемен в клубе, и не всегда к лучшему. Новые владельцы в этом году даже выкупили все акции и сняли клуб с биржи, поскольку так легче проводить реструктуризацию огромных долгов, увеличить капитализацию, вкладывая деньги из секретных источников. Теперь хочется громко заявить о возвращении стабильности.

Болельщики "Ромы" долго выбирали не результаты, а чувства. Заявляя, что главное - не трофеи, а борьба за клуб, лояльность, единение, сплоченность, атмосфера семьи, сообщества, общего праздника. А если теперь можно соединить одно с другим? Почему бы нет?

Скоростной автобус

Вообще-то, выход "Ромы" в финал - вовсе не сенсация. Она гораздо опытнее и "Зальцбурга", и "Реал Сосьедад", и "Фейеноорда", и "Байера". У тех четверых и близко нет в составе такой россыпи бывших звезд - Руй Патрисиу, Смоллинг, Матич, Дибала, Вейналдум. Плюс чемпионы Европы-2021 в составе сборной Италии Спинаццола, Кристанте и Белотти, финалист Евро-2012 Эль-Шаарави.

Ну и, разумеется, главный тренер. Звезда Моуриньо потускнела после неудач в "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэме". На контрасте с феноменальными былыми успехами кажется, что он уже в прошлом. Но это совсем не так. На уровне ниже Лиги Чемпионов он все еще звезда. Главное - нашел в себе силы опуститься на этот уровень. Он теперь постоянно и заявляет, что на данном этапе карьеры важен не он, а команда и болельщики. Что работает для них.

Он до сих пор кубковый зверь. Ведь брал Лигу Европы, Кубок Английской Лиги и Комьюнити Шилд с "Юнайтед", а в "Тоттенхэме" был уволен за несколько дней до финала Кубка Лиги.

"Автобус"? Да, все восемь матчей плей-офф по владению мячом "Рома" проиграла. Причем в гостях у "Сосьедад" владела 24 процента, в матчах против "Байера" - 38 и 28. Но по ударам по воротам, показателю более важному, проиграла лишь три из восьми. Пусть и дважды - в Сан-Себастьяне и Леверкузене - разгромно. 3:19, 1:23. Четырежды по ударам она победила, в том числе с 33-мя по воротам "Фейеноорда". Пусть и за 120 минут.

Разумеется, критики хватало. Наставник "Фейе" Арне Слот заявлял, что не желает смотреть матчи "Ромы", а предпочитает "Манчестер Сити" и "Наполи". После 4:1 над ним Слот не пожал руку Моуриньо, и Жозе бежал за ним в подтрибунные помещения, крича "уважай, уважай нас! Иди смотри "Наполи"! Леверкузенец Керем Демирбай назвал футбол португальца "уродством". Но счет на табло.

Да и голы уродливыми не были. Это в лиге "Рома" 40 процентов забивает со "стандартов". В плей-офф Лиги Европы забила так лишь два из девяти, если считать аут. А кроме этого - дважды левый латераль Спинаццола стремительно прорывался, дважды центрфорвард Абрахам прорывался по правому флангу. Красивую комбинацию завершал Дибала, спасая от вылета от "Фейеноорда" на 89-ой минуте. Также в позиционной атаке били, добивали, пока не забили.

Спинаццола вернул скорость времен блестящего выступления на Евро. Крис Смальдини Смоллинг стал духовным лидером обороны. Кристанте и новичок Матич зацементировали центр поля. Еще один новичок Дибала и Пеллегрини, настоящие "фантазисты", придали флёр атаке, форварды Абрахам и Белотти мало забивали, но работали как бешеные. Эль-Шаарави и третий опытный важный новичок Вейналдум связывали полузащиту с атакой.

А энергия молодых воспитанников клуба Залевски, Бове, Тахировича позволяла компенсировать эпидемию травм.

Водитель-ас

В обоих матчах против "Зальцбурга" "Рома" отыграла более чем прилично, создала достаточно. Во втором и вовсе давила и заставила соперника чувствовать себя крайне некомфортно. Как и "Сосьедад" в Риме. Моуриньо заявил, что его команда контролировала игру и без мяча. А с "Фейеноордом" "Рома" оба матча отыграла весьма активно. "Они ожидали, что мы поставим "автобус", а мы атаковали", - злорадствовал Жозе.

Австрийцев поймали на сезоне смены поколений и на боязни "Стадио Олимпико". Те и в Лиге Чемпионов уступили в Италии ("Милану") со счетом 0:4, и на этот раз признавались, что не выдержали атмосферы. Голландцев - на молодости, неопытности. И на отвлеченности на лигу, где желали взять первый чемпионский титул за шесть лет (и взяли). Немцев - также на неопытности, особенно - их тренера-дебютанта Хави Алонсо. Моуриньо просто отдал ему мяч.

Испанцы как раз были опасны. Но именно во время матчей против итальянцев переживали крайне неудачный период. С шестью матчами подряд во всех турнирах без побед, без голов в семи из десяти. Боялись потерять место в зоне Лиги Чемпионов Примеры, на котором не завершали сезон девять лет. Да и их наставник Иманол Альгуасиль заявлял: "Такие матчи слишком велики для нас. Мы дарили им подарки, чуть ли не оборачивая их лентой".

Атмосфера на "Олимпико" и вправду сыграла критически важную роль. Здесь в четырех матчах общая разница мячей в пользу "Ромы" - 9:1. Болельщики заполняли стадион в каждом матче, поддерживали до остервенения, заставляя его и соперников содрогаться. Описать это невозможно. Подозреваю, что и ощутить как следует сквозь телевизоры и компьютеры - также. А в гостях "волки" в плей-офф не забили ни единого мяча. Но им хватило дома.

Также им хватило сосредотачивания на одном турнире. Серия А была заброшена. С семью турами подряд без побед, что в карьере Моуриньо в любой лиге впервые. Он сам постоянно повторял, что команда не готова для борьбы на два фронта, что скамья запасных очень коротка, что игроки выжимают из себя максимум, и он гордится ими. Что цель попасть в Топ-4 Серии А не стояла.

Он по-прежнему грызётся со всеми. С арбитрами, журналистами, тренерами, президентами. Даже полаивает на своих игроков. В ноябре заявил, что один из них "предал команду" и выгнал его. Но в итоге вернул Рика Карсдорпа. Главное - он сумел сплотить игроков, найти с ними общий язык, влюбить их в себя. В чем был лучшим в мире в молодые годы и чего ему очень не хватало в "Юнайтед" и "Тоттенхэме".

Игроки "Ромы" восхищены, готовы отдать все за него. А болельщики видят это и обожают и игроков, и тренера. Такого мощного гармоничного кулака между этими тремя силами в клубе не было уже очень давно. Ведь даже успешных Фабио Капелло и Лучано Спаллетти фаны недолюбливали. Теперь ощущения иные. И не случайно в лиге стадион в среднем заполняется на 62 тысячи, а в ЛЕ - даже больше. А эта энергия придаёт команде крылья.

"Любовь к "Роме" - наш закон"

"Лишь большие клубы с большой историей обычно выходят в два Еврофинала подряд", - говорит Моур. "Но в "Роме" речь даже не о трофеях, а об ощущении причастности, части чего-то большого. Мы потратили всего семь миллионов евро летом. Потому выход в Лигу Чемпионов был бы не просто чудом, а будто Иисус Христос появился в Риме и гуляет по Ватикану. Таков наш уровень".

"Лига Европы - это наша Лига Чемпионов, и ее финал уже превращает этот сезон в великий, исторический. Для "Севильи" это почти нормально, для нас - неординарное, незабываемое событие. В предыдущем сезоне мне даже пришлось объяснять игрокам, что такое медиа-день УЕФА".

Сегодня играть не дома. Против уже весьма опытного соперника. Королевы Лиги Европы, президент которой называет турнир ее "религией". Сегодня все стоит на кону. Если Моуриньо после пяти побед в пяти еврокубковых финалах вдруг проиграет - скажут, что он состарился, что потерял хватку, что близок к закату карьеры. И главное - ему не удастся вернуть клуб в Лигу Чемпионов.

Но если выиграет - экстаз Вселенной "Ромы" не будет знать предела. Она почувствует себя на вершине мира. Слишком пафосно и преувеличенно, учитывая, что это всего лишь Лига Европы? Для такого клуба любая победа, любой трофей особенный. Ведь кубок не просто заполнит полку в музее, а будет символизировать страсть, гармонию и единение в "Роме"-2023. Что для неё всегда было наиболее важным.

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