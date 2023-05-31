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Севилья – Рома. 0:1. Пауло Дибала открывает счет в финале Лиги Европы – Видео
Первый матч после травмы
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Рома" вышла вперед в финале Лиги Европы против "Севильи". Гол забил Пауло Дибала, только восстановившийся от травмы.
Джанлука Манчини отдал точный пас между защитниками, на открывавшегося Пауло Дибалу. Аргентинец получил пас, оторвался от игроков обороны и пробил мимо вратаря.
35' Пауло Дибала – 0:1.
Дибала был травмирован последние три недели и это первый матч после повреждения. Перед матчем Жозе заявлял, что аргентинец првоедет на поле 20-30 минут.
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