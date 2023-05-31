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Севилья – Рома. 1:1. Манчини забивает в свои в финале Лиги Европы
Обидный пропущенный для римлян
Getty Images/Global Images Ukraine
"Севилья" справнила счет в финале Лиги Европы с "Ромой". Отличился вновь игрок "Ромы" – Джанлука Манчини.
Хесус Навас мощно прострелил с фланга и Джанлука Манчини переправил мяч в ворота. Это третий автогол "Севилье" в сезоне Лиги Европы. Ранее в свои дважды забил "Манчестер Юнайтед".
55' Джанлука Манчини (а.г.) – 1:1.
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