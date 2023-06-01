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Севилья в серии пенальти одолела Рому и выиграла Лигу Европы

Лига Европы
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(1 голосов)

Это их турнир!

Севилья в серии пенальти одолела Рому и выиграла Лигу Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Seb Daly - Sportsfile/UEFA

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" седьмой раз выиграла Лигу Европы, нанеся Жозе Моуриньо первое поражение в еврокубковом финале. Феерично!

И это при том, что игра началась не по сценарию "Нервиона". "Рома" четко перекрыла пространство, и испанцы не создавали ничего. Полный ноль.

У противоположных ворот тоже не хватало огня, но все же "Волки" кое-какие эпизоды выгрызали. Так, Буну отбил перед собой плотный удар Спинаццолы; Абрахам претендовал на пенальти, но Тейлор отказал.

А потом внезапно случился гол. Ошибся Ракитич, и Манчини в касание вывел Дибалу на ворота - Пауло такое не прощает.

Собственно, с этого и начался настоящий футбол. "Севилья" по-быстрому проснулась, и уже в добавленное к первому тайму время провела пару фирменных затяжных атак. В одной из них Ракитич издали как из пращи пальнул в штангу. Ух!

Во втором тайме атаки продолжились. Вышедшие с лавки Ламела и Сусо добавили игре испанцев смысла, и на 55-й минуте счет был сравнен. Помог дежурный кросс 37-летнего Хесуса Наваса - Джанлука Манчини срезал его в свои.

Начались качели. "Рома" огрызалась - при 1:1 от "автобуса" пришлось отказаться. Стандарты помогали Моуриньо - в одном эпизоде Буну чудом остановил удар Абрахама с метра; в другом - отбил попытку Белотти после элегантного заброса. А что "Севилья"? Она атаковала больше, но почти не била в створ ворот. Самый опасный эпизод - это "пенальти" на Окампосе, который отменил ВАР. Наверное, поделом - слишком уж картинно падал.

В итоге 90 минут иссякли, а матч продолжился, что точно не удивило обоих тренеров. Они сделали основное время всего по две замены - когда вы такое видели последний раз?

И нет, они ждали не дополнительного времени; эти полчаса подарили только уйму травм и навесной удар Смоллинга в перекладину. И Мендилибара, и Моуриньо интересовала серия пенальти. С самого начала экстра-таймов команды только к ней и готовились.

И что на выходе? Оказалось, что лучше подготовка у "Нервиона". Он свои пенальти забил (хотя Монтьелю и пришлось перебить), а вот римляне ошиблись дважды. Яссин Буну - вот кто герой. Впрочем, мы ведь знали, что он классно прыгает по мячу, правда? Да и то, что ЛЕ - турнир "Севильи", тоже никакой не секрет. И постепенное угасание Моуриньо - давно очевидный факт. В общем, интересно, напряженно, но все-таки капельку ожидаемо - такие вот эмоции.

Финал Лиги Европы. Будапешт. "Пушкаш Арена"

"Севилья" - "Рома" - 1:1, по пенальти 4:1)

Голы: Манчини, 55 (автогол) - Дибала, 34

"Севилья": Буну - Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао, 120+7), Теллес (Рекик, 95) - Фернандо (Жордан, 120+8), Ракитич - Окампос, Оливер (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46) - Эн-Несири

"Рома": Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Ибаньес - Челик (Залевский, 91), Кристанте, Матич (Бове, 120), Спинаццола (Льоренте, 106) - Дибала (Вейналдум, 68), Пеллегрини (Эль Шаарави, 106) - Абрахам (Белотти, 75)

Предупреждения: Рафа Мир, 36, Ракитич, 66, Ламела, 109, Окампос, 120+10 - Матич, 22, Пеллегрини, 45, Манчини, 48, Кристанте, 65, Челик, 74, Залевский, 104

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В статье: Севилья Рома (Рим)
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Комментарии (30)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:32
навас, канеш, - монстр! 37,5 лет, а носится быстрее, чем многие здесь пытаются думать!))
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0
0
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Барселиниуc (землянин)
01.06.2023 в 01:31
А шо, как-то могло быть иначе?
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0
0
Justise (Львів)
01.06.2023 в 01:14
А мені вже якщо чесно надоїло коли одна і та сама команда виграє...хоч то Севілья...Баварія в Німеччині чи ПСЖ у Франції...Ніякого різномаїття це скучно...
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:19
посмотри на место севильи в ла лиге и на места и имена тех, кого она выбила на пути к финалу
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+1
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2023 в 01:23
Видать Севилье не надоело, если продолжают выигрывать. ))
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:25
шо там с тивисэтом?)))
0
0
avatar
scorpius (Ck)
01.06.2023 в 01:11
Лига Севильи))
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:14
ну, так сложилось пока... мотивация запредельная у них - 1 группа лч
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:24
*корзина
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:11
мавриньо хотел всех наембать с дибалышем, но объембался сам, не имея ему достойной замены
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2023 в 01:25
Очень рад за Мауриньо
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:27
2 tv!)))))
0
0
avatar
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2023 в 01:33
Тебе в упаковке, или в карман насыпать?
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:34
можешь биткоинами))))
0
0
Andrumas (Düsseldorf)
01.06.2023 в 01:11
Це ліга Севільї просто, що ви ще хотіли?:)
Ответить
0
0
metall5291 (Kharkiv)
01.06.2023 в 01:06
Болел за Севилью, кроме того, против Моура. Так что доволен в квадрате.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:07
+
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+1
0
magnum power (БОМЖ)
01.06.2023 в 01:06
безглузда ідея проводити цей турнір, якщо переможець вже відомий)).
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:17
в следующем году севилья по-любому не выиграет ле, спорим?
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0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2023 в 01:27
А если спор проиграешь? ))
0
0
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Барселиниуc (землянин)
01.06.2023 в 01:27
ты думаешь они выйдут из группы лч?))
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:29
пля, я ж не с вами разговариваю)))
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:29
если проиграю (что маловероятно), то отдам один из двух твоих телеков)))
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2023 в 01:31
Да пожалуйста, нас просто доля ($) интересует, когда ты проиграешь
0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:33
могу предложить dool'ю)))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:04
да!!!
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:06
TIRAN (Донецк (Украина!)) 31.05.2023 в 17:30севилья, удачи в серии пенальти!))
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+1
0
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Барселиниуc (землянин)
01.06.2023 в 01:25
Молодец, в 10-ку!
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.06.2023 в 01:26
жду огромный телек из-за акияна)))
0
0
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.06.2023 в 01:28
0
0

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