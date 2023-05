Севилья в серии пенальти одолела Рому и выиграла Лигу Европы

"Севилья" седьмой раз выиграла Лигу Европы, нанеся Жозе Моуриньо первое поражение в еврокубковом финале. Феерично!

И это при том, что игра началась не по сценарию "Нервиона". "Рома" четко перекрыла пространство, и испанцы не создавали ничего. Полный ноль.

У противоположных ворот тоже не хватало огня, но все же "Волки" кое-какие эпизоды выгрызали. Так, Буну отбил перед собой плотный удар Спинаццолы; Абрахам претендовал на пенальти, но Тейлор отказал.

А потом внезапно случился гол. Ошибся Ракитич, и Манчини в касание вывел Дибалу на ворота - Пауло такое не прощает.

2 - Paulo Dybala is only the second foreign player to score in a Major European Cup Final for AS Roma, after Pedro Manfredini (brace in Fairs Cup in 1961 v Birmingham). Joya.#SevillaRoma #UEL pic.twitter.com/pr1V2Akdmt — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2023

Собственно, с этого и начался настоящий футбол. "Севилья" по-быстрому проснулась, и уже в добавленное к первому тайму время провела пару фирменных затяжных атак. В одной из них Ракитич издали как из пращи пальнул в штангу. Ух!

Во втором тайме атаки продолжились. Вышедшие с лавки Ламела и Сусо добавили игре испанцев смысла, и на 55-й минуте счет был сравнен. Помог дежурный кросс 37-летнего Хесуса Наваса - Джанлука Манчини срезал его в свои.

Начались качели. "Рома" огрызалась - при 1:1 от "автобуса" пришлось отказаться. Стандарты помогали Моуриньо - в одном эпизоде Буну чудом остановил удар Абрахама с метра; в другом - отбил попытку Белотти после элегантного заброса. А что "Севилья"? Она атаковала больше, но почти не била в створ ворот. Самый опасный эпизод - это "пенальти" на Окампосе, который отменил ВАР. Наверное, поделом - слишком уж картинно падал.

3 - For the first time in UEFA Cup/Europa League's history three finals in a row have gone into extra time. Equilibrium.#SevillaRoma #UELfinal pic.twitter.com/q7O3Emn2Sy — OptaPaolo (@OptaPaolo) May 31, 2023

В итоге 90 минут иссякли, а матч продолжился, что точно не удивило обоих тренеров. Они сделали основное время всего по две замены - когда вы такое видели последний раз?

И нет, они ждали не дополнительного времени; эти полчаса подарили только уйму травм и навесной удар Смоллинга в перекладину. И Мендилибара, и Моуриньо интересовала серия пенальти. С самого начала экстра-таймов команды только к ней и готовились.

И что на выходе? Оказалось, что лучше подготовка у "Нервиона". Он свои пенальти забил (хотя Монтьелю и пришлось перебить), а вот римляне ошиблись дважды. Яссин Буну - вот кто герой. Впрочем, мы ведь знали, что он классно прыгает по мячу, правда? Да и то, что ЛЕ - турнир "Севильи", тоже никакой не секрет. И постепенное угасание Моуриньо - давно очевидный факт. В общем, интересно, напряженно, но все-таки капельку ожидаемо - такие вот эмоции.

7 - Sevilla have won seven major European titles to date, with each one coming in the UEFA Cup/Europa League. Only five sides will have more major European trophies: Real Madrid (16), Barcelona (12), Milan (9), Liverpool (9) and Bayern Munich (8). Brave. pic.twitter.com/mnmCHI6T3Y — OptaJose (@OptaJose) May 31, 2023

Финал Лиги Европы. Будапешт. "Пушкаш Арена"

"Севилья" - "Рома" - 1:1, по пенальти 4:1)

Голы: Манчини, 55 (автогол) - Дибала, 34

"Севилья": Буну - Навас (Монтьель, 95), Баде, Гудель (Маркао, 120+7), Теллес (Рекик, 95) - Фернандо (Жордан, 120+8), Ракитич - Окампос, Оливер (Сусо, 46), Хиль (Ламела, 46) - Эн-Несири

"Рома": Патрисиу - Манчини, Смоллинг, Ибаньес - Челик (Залевский, 91), Кристанте, Матич (Бове, 120), Спинаццола (Льоренте, 106) - Дибала (Вейналдум, 68), Пеллегрини (Эль Шаарави, 106) - Абрахам (Белотти, 75)

Предупреждения: Рафа Мир, 36, Ракитич, 66, Ламела, 109, Окампос, 120+10 - Матич, 22, Пеллегрини, 45, Манчини, 48, Кристанте, 65, Челик, 74, Залевский, 104