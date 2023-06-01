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Известно, с кем сыграет вице-чемпион Украины в квалификации ЛЕ, если не пройдет второй квалификационный раунд ЛЧ

Лига Европы
(2 голосов)

Результат финала Лиги Европы определил окончательный список

Известно, с кем сыграет вице-чемпион Украины в квалификации ЛЕ, если не пройдет второй квалификационный раунд ЛЧ

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов вице-чемпион Украины сыграет с "Панатинайкосом" (Греция) или "Серветтом" (Швейцария). Если удастся пройти этого соперника, то в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов "Днепр-1"/"Заря" сыграет с "Рейнджерс" (Шотландия), "Брагой" (Португалия), ПСВ (Нидерланды) или "Марселем" (Франция).

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А вот если второй квалификационный раунд Лиги чемпионов вице-чемпион Украины не преодолеет, то вылетит в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где уже есть два потенциальных соперника:

  • "Славия" (Чехия);
  • "Олимпиакос" (Греция).

В третьем квалификационном раунде Лиги Европы (Q3ЛЕ) не могут пересекаться команды из одной Ассоциации. Поскольку жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги Европы состоится до матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов (Q2ЛЧ), точно известно, что если в Q2ЛЧ "Заря"/"Днепр-1" проиграет "Серветту" (Швейцария), то в Q3ЛЕ сыграет с "Олимпиакосом" (Греция). Если в Q2ЛЧ будет поражение от "Панатинайкоса" (Греция), то у Q3ЛЕ будут матчи со "Славией" (Чехия).

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При вылете из третьего квалификационного раунда Лиги Европы в раунд плей-офф Лиги конференций вице-чемпион Украины гарантированно будет в посеве.

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