Моуриньо: Мы проиграли матч, но не лишились достоинства

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо прокомментировал поражение от "Севильи" (1:1, пен. 1:4) в финале Лиги Европы.

"Мы ощущали давление против команды, в которой больше талантов, чем у нас. Мы проиграли игру, но не лишились достоинства. Я еду домой с чувством гордости. Даже когда я побеждал, оно не было таким сильным. Мы усердно отрабатывали пенальти, но… мы не забили два мяча, хотя упущенные возможности были не только в серии 11-метровых.

Дибала? Я умалчивал о нем в последние два или три дня. У него была серьезная травма. Когда смотришь на игру Пауло, становится ясно, что с ним наши результаты за последние два месяца были бы другими.

Мои поздравления "Севилье". Но вместе с тем хочу поздравить и своих парней. Они должны ехать домой со спокойной душой и гордиться тем, чего достигли. Это мои ребята из Будапешта", - отметил Моуриньо.