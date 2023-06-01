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Тренер Севильи: Мы были уверены в игроках, которые исполняли пенальти

Лига Европы
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Испанская команда оказалась сильнее итальянской

Тренер Севильи: Мы были уверены в игроках, которые исполняли пенальти

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Севильи" Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями после победы над "Ромой" (1:1, пен. 4:1) в финале Лиги Европы.

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"Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех.

Когда они забили нам, все подумали, что нам будет очень непросто отыгрываться. Но после перерыва мы быстро сравняли - это предало нам сил бороться за победу в этом финале.

Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков - это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти", - резюмировал Мендилибар.

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В статье: Жозе Моуриньо Севилья Рома (Рим)
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Источник:
uefa

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