Тренер Севильи: Мы были уверены в игроках, которые исполняли пенальти

Главный тренер "Севильи" Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями после победы над "Ромой" (1:1, пен. 4:1) в финале Лиги Европы.

"Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.

Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех.

Когда они забили нам, все подумали, что нам будет очень непросто отыгрываться. Но после перерыва мы быстро сравняли - это предало нам сил бороться за победу в этом финале.

Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков - это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти", - резюмировал Мендилибар.