Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Севильи: Мы были уверены в игроках, которые исполняли пенальти
Испанская команда оказалась сильнее итальянской
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Севильи" Хосе Луис Мендилибар поделился эмоциями после победы над "Ромой" (1:1, пен. 4:1) в финале Лиги Европы.
"Я рад, что мы здесь. Рад, что мы победили после нелегкого отрезка, который был у нас в этом сезоне. Мы сделали хорошее дело. Это может оказать положительное влияние на клуб.
Мы плохо начали матч, они комфортно себя чувствовали на поле. Но во втором тайме мы преобразились. В дополнительное время ничего существенного не произошло, а в серии пенальти нам сопутствовал успех.
Когда они забили нам, все подумали, что нам будет очень непросто отыгрываться. Но после перерыва мы быстро сравняли - это предало нам сил бороться за победу в этом финале.
Пенальти на тренировках и пенальти при 60 тысячах болельщиков - это не одно и то же. В прошлых раундах мы не отрабатывали 11-метровые. Мы были уверены в игроках, которые будут исполнять пенальти", - резюмировал Мендилибар.
Популярное сейчас
- Севилья в серии пенальти одолела Рому и выиграла Лигу Европы
- Севилья - Рома: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Лиги Европы
- Палкин: Если бы ничего не произошло в 2014-м, Шахтер сейчас входил бы в десятку сильнейших клубов Европы
- Завершение УПЛ, финалы Лиги Европы и Кубка Англии. Расписание футбола на 29 мая - 4 июня
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО