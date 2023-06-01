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Вратарь Севильи признан лучшим игроком финала Лиги Европы
Награда досталась марокканцу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Голкипер "Севильи" Яссин Буну признан лучшим игроком финального поединка Лиги Европы против "Ромы" (1:1, пен. 4:1), информирует официальный сайт УЕФА.
В серии послематчевых пенальти марокканский вратарь отразил два 11-метровых удара в исполнении Джанлуки Манчини и Рожера Ибаньеса. Футболисты "Севильи" реализовали все свои попытки.
Также отметим, что в текущем сезоне Буну провел 36 матчей за "нервионцев", в которых пропустил 60 мячей. Еще 7 поединков он отстоял "на ноль".
???????? Bounou the shoot-out hero! #UELfinal pic.twitter.com/Nx9YqRB0p9— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 31, 2023
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