Вратарь Севильи признан лучшим игроком финала Лиги Европы

Голкипер "Севильи" Яссин Буну признан лучшим игроком финального поединка Лиги Европы против "Ромы" (1:1, пен. 4:1), информирует официальный сайт УЕФА.

В серии послематчевых пенальти марокканский вратарь отразил два 11-метровых удара в исполнении Джанлуки Манчини и Рожера Ибаньеса. Футболисты "Севильи" реализовали все свои попытки.

Также отметим, что в текущем сезоне Буну провел 36 матчей за "нервионцев", в которых пропустил 60 мячей. Еще 7 поединков он отстоял "на ноль".