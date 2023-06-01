Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Севильи показал неприличный жест во время серии пенальти в финале ЛЕ
Не обошлось и без скандалов
Фото: із відкритих джерел
В среду, 31 мая, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграла "Рома" и "Севилья". Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась испанская команда - 4:1.
Во время ударов с 11-метровой отметки полузащитник "Севильи" Жоан Жордан показал неприличный жест. Отметим, что Жордан не выполнял одиннадцатиметровый удар.
Напомним, "Севилья" в седьмой раз в своей истории выиграла Лигу Европы. До этого испанцы завоевывали трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.
Популярное сейчас
- BBC: Месси не будет в Барселоне, он покидает Европу
- Лига Севильи. Финал ЛЕ. Севилья - Рома 1:1 (пен. 4:1). Видео голов и обзор матча
- Аршавин: Если организуют матч Бразилия – Россия, это будет хороший удар по той коалиции, которая не желает нас видеть
- Кто выиграет Лигу Европы? Прогноз на финал от Роберто Моралеса
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО