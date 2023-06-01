Хавбек Севильи показал неприличный жест во время серии пенальти в финале ЛЕ

В среду, 31 мая, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграла "Рома" и "Севилья". Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась испанская команда - 4:1.

Во время ударов с 11-метровой отметки полузащитник "Севильи" Жоан Жордан показал неприличный жест. Отметим, что Жордан не выполнял одиннадцатиметровый удар.

Напомним, "Севилья" в седьмой раз в своей истории выиграла Лигу Европы. До этого испанцы завоевывали трофей в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах.