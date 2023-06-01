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Моуриньо после финала ЛЕ наехал на арбитра матча и отдал серебренную медаль фанату
Тренер не скрывал своего разочарования
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В среду, 31 мая, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграли "Рома" и "Севилья". Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась испанская команда - 4:1.
Главный тренер римлян Жозе Моуриньо решил не оставлять себе серебряную медаль Лиги Европы. Сразу после церемония награждения португалец подошел к трибунам и бросил свой приз юному болельщику.
José Mourinho gave his runner-up medal to a fan in the crowd pic.twitter.com/fYpljbAQ7c— Fútbol (@El_Futbolesque) May 31, 2023
Позже Моуриньо застал на автомобильной парковке главного арбитра игры Энтони Тэйлора. Тренер подошел к судье, чтобы высказать свое недовольство:
"Ты чертов позор!", - говорил Жозе Тэйлору.
Jose Mourinho insult Uefa match officials after the game— Owusu Bempah Michael ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@owusutiago) June 1, 2023
To Anthony Taylor: “You’re a f**king disgrace!!!”
????
(???? via @tvdellosport) pic.twitter.com/6DbPx6Tdpb
К слову, для Моуриньо это поражение стало первым в финалах еврокубков.
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