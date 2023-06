Моуриньо после финала ЛЕ наехал на арбитра матча и отдал серебренную медаль фанату

В среду, 31 мая, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграли "Рома" и "Севилья". Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась испанская команда - 4:1.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо решил не оставлять себе серебряную медаль Лиги Европы. Сразу после церемония награждения португалец подошел к трибунам и бросил свой приз юному болельщику.

José Mourinho gave his runner-up medal to a fan in the crowd pic.twitter.com/fYpljbAQ7c