Моуриньо после финала ЛЕ наехал на арбитра матча и отдал серебренную медаль фанату

В среду, 31 мая, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграли "Рома" и "Севилья". Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась испанская команда - 4:1.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо решил не оставлять себе серебряную медаль Лиги Европы. Сразу после церемония награждения португалец подошел к трибунам и бросил свой приз юному болельщику.

José Mourinho gave his runner-up medal to a fan in the crowd pic.twitter.com/fYpljbAQ7c — Fútbol (@El_Futbolesque) May 31, 2023

Позже Моуриньо застал на автомобильной парковке главного арбитра игры Энтони Тэйлора. Тренер подошел к судье, чтобы высказать свое недовольство:

"Ты чертов позор!", - говорил Жозе Тэйлору.

Jose Mourinho insult Uefa match officials after the game



To Anthony Taylor: “You’re a f**king disgrace!!!”



????



(???? via @tvdellosport) pic.twitter.com/6DbPx6Tdpb — Owusu Bempah Michael ᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠᅠ (@owusutiago) June 1, 2023

К слову, для Моуриньо это поражение стало первым в финалах еврокубков.