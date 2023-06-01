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Моуриньо после финала ЛЕ наехал на арбитра матча и отдал серебренную медаль фанату

Лига Европы
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Тренер не скрывал своего разочарования

Моуриньо после финала ЛЕ наехал на арбитра матча и отдал серебренную медаль фанату

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В среду, 31 мая, в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена" состоялся финал Лиги Европы, в котором сыграли "Рома" и "Севилья". Основное и дополнительное время встречи закончилось вничью - 1:1, а в серии пенальти точнее оказалась испанская команда - 4:1.

Главный тренер римлян Жозе Моуриньо решил не оставлять себе серебряную медаль Лиги Европы. Сразу после церемония награждения португалец подошел к трибунам и бросил свой приз юному болельщику.

Позже Моуриньо застал на автомобильной парковке главного арбитра игры Энтони Тэйлора. Тренер подошел к судье, чтобы высказать свое недовольство:

"Ты чертов позор!", - говорил Жозе Тэйлору.

К слову, для Моуриньо это поражение стало первым в финалах еврокубков.

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В статье: Жозе Моуриньо Севилья Рома (Рим)
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