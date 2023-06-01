Для тех, кто не спит. Акценты зрителя на финале Лиги Европы

Это ежегодное действо, давно уже превратившееся в своеобразный разогрев перед финалом Лиги чемпионов, в новом веке смотрю не всегда, по настроению. На сей раз, наверное, купился на вывеску. "Севилья" и "Рома" для меня не пустые звуки еще с тех времен, когда все еврокубки были большими – самодостаточными.

Опять же, не блесну оригинальностью: было любопытно, сумеет ли испанский клуб повторить свой излюбленный трюк в очередной раз – в этом составе и с фактическим ноунеймом у руля. Вот честное слово, фамилию так и не запомнил. Что-то наподобие архитектора Мундисабаля из незабвенно наивного мексиканского сериала…

Да и Шоу Моур Гоу Он давненько не приходилось наблюдать. Жив, жив курилка! Постарел, разумеется, и если раньше его фокусы вызывали реакцию от гнева до ядовитой иронии, нынче воспринимаются уже скорее со снисходительной усмешкой. Эдакий опереточный персонаж, пародия на Доктора Зло. Ну, ностальгию тоже никто не отменял.

К тому, что сердце успокоится "лотереей", был готов изначально и всенепременно. Не ожидал, что представление затянется более чем на три часа – со всеми паузами, затяжками и добавками от рефери в стиле последнего Мундиаля.

С возрастом как-то привык уже почивать во втором часу ночи и потому овертайм прожил с отчетливым трудом. Чтобы не сказать: проспал. Правда, на 120 + 11-й минуте пришлось проснуться от звона каркаса.

Он же возвестил о том, что собственно футбол закончился, и пришло время для его замещения искусственным суррогатом ближневосточного производства. А шо делать? Должен остаться только один…

Нет, в основное время игра была довольно нескучной, хоть и не фееричной. Больше понравился первый тайм, второй был немного бледнее. Но в целом футбол вполне удобоваримый.

Откровенную скуку навеяли экстра-таймы. Ну а "лотерее", хоть я ее обычно и не оцениваю, в этот раз не доставало драматизма. "Севилья" как-то уж слишком спокойно убрала оппонента.

Комментаторы настолько увлеклись мантрой об ожидании соперниками пенальти, что почти не придали значению тому самому удару Смоллинга в перекладину перед самым свистком об окончании игры в футбол. А ведь он реально мог убить даже ту жидковатую интригу, что затем явили команды любителям острых ощущений.

(Штангу Ракитича в раздевалку "Ромы", пожалуй, опустим: "Севилья" таки-добилась своего уже вскоре после перерыва.)

Судейство англичанина Тейлора произвело неоднозначное впечатление. С одной стороны, он едва не назначил пенальти в ворота "Ромы", который отменил при помощи ВАРа на 77-й минуте, при 1:1. Ну, это классика – в динамике вполне мог ошибиться, а контакт, похоже, действительно был недостаточен для "точки".

С другой – у коллеги Юстаса (моего судейского консультанта) вызвал недоумение другой эпизод: четыре минуты спустя, когда мяч попал в руку Фернандо в штрафной "Севильи".

"А тут по современным веяниям вполне пенальти. Объем тела увеличен. Таких немерено этим же арбитром в английском чемпе поставлено. После ВАРа. Или это для внутреннего употребления?"

То есть, при том, что мы оба болели за "Севилью", истина дороже: на ее стороне в этот вечер был могучий тандем Фортуны с Фемидой.

По соотношению голевых шансов у меня выходит, что в игровое время был зафиксирован совершенно справедливый счет. Ни одна из команд более чем на один гол не "наиграла". Хотя немного ближе к победе была все-таки "Рома", но не настолько, чтобы говорить о нелогичности исхода.

Ну а потом вы все видели сами. Если не уснули раньше, конечно. Или не смогли найти трансляцию…

Без вариантов, главным героем и центральной фигурой матча стал кипер "Севильи" Буну. Я бы отметил три его сэйва в игре: на 12-й минуте, при 0:0 – после удара Спинаццолы, на 67-й, при 1:1 – когда в упор пробивал Абрахам, и на 83-й – после удара Белотти.

Естественно, плюс два парированных пенальти. Причем в двух случаях из этих пяти он касался мяча, что называется, кончиками пальцев.

Что имеем в сухом остатке? О том, что смотрел игру, не пожалел, хоть поединок и отличался изрядным количеством стыков и пауз. Но и зрительского оргазма не испытал. Хотя, говорят, с возрастом это бывает реже, чем хотелось бы.

О семикратности? Все уже настолько к этому привыкли, что я бы констатировал очередное обыкновенное чудо. Эдакое дежурное волшебство "Севильи", теперь в Будапеште.

Лига "Севильи"? Почему бы и нет – сам давно так называл ее, едва ли не в числе первых. Но, послушайте, тогда с тем же успехом мы можем назвать главный клубный турнир Европы Лигой "Реала". Ах да, нынче уже без него…

Напоследок взглянул на текущее положение финалистов в их национальных чемпионатах. "Рома" - седьмая в Серии А, "Севилья" - одиннадцатая в Ла Лиге. И весь этот джаз был всего-то из-за путевки в Лигу чемпионов, чтобы стать одним из 32-х ее участников. Грустно, девицы. Нет, это не Рио-де-Жанейро.