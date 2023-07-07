Милан может спать спокойно: УЕФА допустил к еврокубкам клубы с общим владельцем

УЕФА допустил к следующему розыгрышу еврокубков клубы, которые принадлежат одному и тому же владельцу.

В сезоне-2023/24 таких будет сразу шесть - "Брайтон" и "Юнион Сен-Жиллуаз"; "Витория" и "Астон Вилла"; "Милан" и "Тулуза".

Чтобы угодить регулятору, всей шестерке пришлось пойти на уступки. Например, владелец фонда RedBird Capital Partners Джерри Кардинале ушел с руководящей должности в "Тулузе" и остался только в "Милане", чтобы соблюсти формальность.

Есть, впрочем, и более ощутимые требования. Например, клубам с одним и тем же владельцем запретили обмениваться между собой игроками до сентября 2024-го. Также им отныне запрещено подписывать совместные технические или коммерческие сделки и использовать совместный скаутинг.

Интересно, что "РБ Лейпциг" и "РБ Зальцбург" под ограничения не попали - свои проблемы с УЕФА они решили еще в 2018-м, сократив спонсорскую сделку с Red Bull и изменив клубные структуры.