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В Заре подтвердили, что клуб будет играть матчи еврокубков в Польше
Как и в прошлом сезоне
MotorLublin
Пресс-служба "Зари" подтвердила, что клуб будет проводить домашние матчи еврокубков на "Арене-Люблин" в польском Люблине.
Это спортивное сооружение, открытое осенью 2014 года, вмещает 15 247 болельщиков. Хозяином стадиона является местный клуб "Мотор", который по итогам сезона-2022/23 вышел в первый дивизион Польши.
Отметим, что в минувшей кампании луганчане проводили еврокубки на этой же арене.
"Заря" стартует в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Жребий запланирован на 7 августа, а встречи – на 24 и 31 августа.
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