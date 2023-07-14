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В Заре подтвердили, что клуб будет играть матчи еврокубков в Польше

Лига Европы
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Как и в прошлом сезоне

В Заре подтвердили, что клуб будет играть матчи еврокубков в Польше

MotorLublin

Новина українською

Пресс-служба "Зари" подтвердила, что клуб будет проводить домашние матчи еврокубков на "Арене-Люблин" в польском Люблине.

Это спортивное сооружение, открытое осенью 2014 года, вмещает 15 247 болельщиков. Хозяином стадиона является местный клуб "Мотор", который по итогам сезона-2022/23 вышел в первый дивизион Польши.

Отметим, что в минувшей кампании луганчане проводили еврокубки на этой же арене.

"Заря" стартует в плей-офф раунде квалификации Лиги Европы. Жребий запланирован на 7 августа, а встречи – на 24 и 31 августа.

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В статье: Заря (Луганск)
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