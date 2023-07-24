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Еще один потенциальный соперник для Днепра-1. Состоялась жеребьевка третьей квалификации ЛЕ
Матчи в августе
Фото - Ігор Семйон, UA-Футбол
УЕФА провел первую жеребьевку нового сезона в Лиге Европы. Турнир по традиции начинается с третьего квалификационного раунда.
"Днепр-1" в случае поражения "Панатинаикосу" в ЛЧ сыграет с пражской "Славией" в ЛЕ. Матчи пройдут 10 и 17 августа.
Из всех указанных ниже пар в ЛЕ попадут неудачники, ведь победители пар продолжат выступления в квалификации Лиги чемпионов.
Жеребьевка третьей квалификации ЛЕ. Основной путь
- "Олимпиакос" (Греция) - "Серветт" (Швейцария) / "Генк" (Бельгия)
- "Славия" Прага (Чехия) – "Днепр-1" (Украина) / "Панатинаикос" (Греция)
Жеребьевка третьей квалификации ЛЕ. Путь чемпионов
- "Жальгирис" Вильнюс (Литва) / "Галатасарай" (Турция) - "Клаксвик" (Фареры) / "Хекен" (Швеция)
- "Ракув" (Польша) / "Карабах" (Азербайджан) - "Хельсинки" (Финляндия) / "Молде" (Норвегия)
- "Зрински" (Босния и Герцеговина) / "Слован" Братислава (Словакия) - "Арис" Лимассол (Кипр) / "БАТЭ" (Беларусь)
- "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Астана" (Казахстан) - "Лудогорец" (Болгария) / "Олимпия" Любляна (Словения)
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