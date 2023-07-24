Еще один потенциальный соперник для Днепра-1. Состоялась жеребьевка третьей квалификации ЛЕ

УЕФА провел первую жеребьевку нового сезона в Лиге Европы. Турнир по традиции начинается с третьего квалификационного раунда.

"Днепр-1" в случае поражения "Панатинаикосу" в ЛЧ сыграет с пражской "Славией" в ЛЕ. Матчи пройдут 10 и 17 августа.

Из всех указанных ниже пар в ЛЕ попадут неудачники, ведь победители пар продолжат выступления в квалификации Лиги чемпионов.

Жеребьевка третьей квалификации ЛЕ. Основной путь

"Олимпиакос" (Греция) - "Серветт" (Швейцария) / "Генк" (Бельгия)

"Славия" Прага (Чехия) – "Днепр-1" (Украина) / "Панатинаикос" (Греция)

Жеребьевка третьей квалификации ЛЕ. Путь чемпионов