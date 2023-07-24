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Еще один потенциальный соперник для Днепра-1. Состоялась жеребьевка третьей квалификации ЛЕ

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(1 голосов)

Матчи в августе

Еще один потенциальный соперник для Днепра-1. Состоялась жеребьевка третьей квалификации ЛЕ

Фото - Ігор Семйон, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

УЕФА провел первую жеребьевку нового сезона в Лиге Европы. Турнир по традиции начинается с третьего квалификационного раунда.

"Днепр-1" в случае поражения "Панатинаикосу" в ЛЧ сыграет с пражской "Славией" в ЛЕ. Матчи пройдут 10 и 17 августа.

Из всех указанных ниже пар в ЛЕ попадут неудачники, ведь победители пар продолжат выступления в квалификации Лиги чемпионов.

Жеребьевка третьей квалификации ЛЕ. Основной путь

  • "Олимпиакос" (Греция) - "Серветт" (Швейцария) / "Генк" (Бельгия)
  • "Славия" Прага (Чехия) – "Днепр-1" (Украина) / "Панатинаикос" (Греция)

Жеребьевка третьей квалификации ЛЕ. Путь чемпионов

  • "Жальгирис" Вильнюс (Литва) / "Галатасарай" (Турция) - "Клаксвик" (Фареры) / "Хекен" (Швеция)
  • "Ракув" (Польша) / "Карабах" (Азербайджан) - "Хельсинки" (Финляндия) / "Молде" (Норвегия)
  • "Зрински" (Босния и Герцеговина) / "Слован" Братислава (Словакия) - "Арис" Лимассол (Кипр) / "БАТЭ" (Беларусь)
  • "Динамо" Загреб (Хорватия) / "Астана" (Казахстан) - "Лудогорец" (Болгария) / "Олимпия" Любляна (Словения)
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Комментарии (1)
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Cassid (Kiev)
24.07.2023 в 16:31
Славия проще Олимпиакоса
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