Можно попасть на Днепр-1. Потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф Лиги Европы

Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых сформировались пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Некоторые из них будут потенциальными соперниками "Зари" во время жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, которая состоится до матчей третьего квалификационного раунда.

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"Заря" в первом приоритете при жеребьевке. Соперник ей достанется из третьего или четвёртого приоритета. Важно отметить, что на этом этапе не применяется принцип географии. То есть "Заря" может пересечься с "Днепром-1". Ограничение – это пара, в которой есть представитель Беларуси.

Потенциальные соперники "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы :

из четвертого приоритета:

"Лугано" (Швейцария);

"Олимпиакос" (Греция)/"Генк" (Бельгия);

"Славия" (Чехия)/"Днепр-1" (Украина);

из третьего приоритета:

"Карабах" (Азербайджан)/ХИК (Финляндия);

"Зрински" (Босния и Герцеговина)/"Брейдаблик" (Исландия);

"Астана" (Казахстан)/"Лудогорец" (Болгария);

"Жальгирис" (Литва)/"Хеккен" (Швеция).

Жеребьевка состоится 7-го августа в 14:00.