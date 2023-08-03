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Можно попасть на Днепр-1. Потенциальные соперники Зари в раунде плей-офф Лиги Европы
Команды и пары команд
фото - УПЛ
Состоялись матчи второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, по итогам которых сформировались пары третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Некоторые из них будут потенциальными соперниками "Зари" во время жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы, которая состоится до матчей третьего квалификационного раунда.
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"Заря" в первом приоритете при жеребьевке. Соперник ей достанется из третьего или четвёртого приоритета. Важно отметить, что на этом этапе не применяется принцип географии. То есть "Заря" может пересечься с "Днепром-1". Ограничение – это пара, в которой есть представитель Беларуси.
Потенциальные соперники "Зари" в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы:
- "Лугано" (Швейцария);
- "Олимпиакос" (Греция)/"Генк" (Бельгия);
- "Славия" (Чехия)/"Днепр-1" (Украина);
- "Карабах" (Азербайджан)/ХИК (Финляндия);
- "Зрински" (Босния и Герцеговина)/"Брейдаблик" (Исландия);
- "Астана" (Казахстан)/"Лудогорец" (Болгария);
- "Жальгирис" (Литва)/"Хеккен" (Швеция).
Жеребьевка состоится 7-го августа в 14:00.
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