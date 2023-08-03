Известно время начала матчей Днепра-1 со Славией в квалификации ЛЕ

Стало известно расписание встреч "Днепра-1" с пражской "Славией" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Первая игра состоится в Чехии 10-го августа в 19:00 (20:00 по Киеву). Ответный матч пройдет в Кошице 17-го августа в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).

Информация о трансляциях и билетах на матчи будет обнародована позже.