Лига Европы
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Известно время начала матчей Днепра-1 со Славией в квалификации ЛЕ
Игры пройдет 10 и 17-го августа
Фото: СК Дніпро-1
Стало известно расписание встреч "Днепра-1" с пражской "Славией" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Первая игра состоится в Чехии 10-го августа в 19:00 (20:00 по Киеву). Ответный матч пройдет в Кошице 17-го августа в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву).
Информация о трансляциях и билетах на матчи будет обнародована позже.
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Источник:scdnipro1
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