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На случай победы над Славией. Известно, с кем Днепр-1 может сразиться за группу ЛЕ на последнем этапе отбора

Лига Европы
(1 голосов)

Среди потенциальных соперников – и украинская Заря

На случай победы над Славией. Известно, с кем Днепр-1 может сразиться за группу ЛЕ на последнем этапе отбора

фото - СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1", вылетев из квалификации Лиги чемпионов, переместился в квалификацию Лиги Европы. В третьем раунде вице-чемпион Украины сыграет там с чешской "Славией".

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В случае победы (по сумме двух матчей) "Днепр-1" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (уже имея минимум группу Лиги конференций), где может сыграть с одной из шести команд первого приоритета. Интересно, что среди потенциальных соперников находится и украинская "Заря". В регламенте УЕФА не прописано, что на этой стадии клубы из одной страны не могут играть друг с другом. Напротив, близкие к УЕФА источники сообщают, что принцип географии на этом этапе не действует.

Потенциальные соперники "Днепра-1" в раунде плей-офф Лиги Европы:

  • "Аякс" (Нидерланды);
  • "Унион Сент-Жилуа" (Бельгия);
  • ЛАСК (Австрия);
  • "Абердин" (Шотландия);
  • "Чукарички" (Сербия);
  • "Заря" (Украина).

Следует отметить, что жеребьевка раунда плей-офф состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Так что в процедуре будет фигурировать пара "Славия"/"Днепр-1".

Жеребьевка состоится в 14:00 седьмого августа.

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В статье: Лига Европы СК Днепр-1
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Источник:
UA-Футбол

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Комментарии (4)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
03.08.2023 в 12:42
Успіхів Дніпру в Лізі конференцій!
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
03.08.2023 в 12:03
Спочатку треба пройти Славію
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+1
0
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LiveDK (Kyiv)
03.08.2023 в 11:51
Чим більше будуть писати про ймовірних суперників, не пройшовши запланованих, тим гірше будуть виступати клуби! Навіщо бігти попереду паровоза?!
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+1
0
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Семйон Ігор (UA-Футбол)
03.08.2023 в 12:24
Можна в УЄФА запитати, чому вони роблять жеребкування четвертого раунду перед початком матчів третього (і так на кожній стадії). То якщо не писати тепер, значить ніколи, бо після протистояння зі Славією це все вже буде неактуально, бо жеребкування давно мине
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