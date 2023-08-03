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На случай победы над Славией. Известно, с кем Днепр-1 может сразиться за группу ЛЕ на последнем этапе отбора
Среди потенциальных соперников – и украинская Заря
фото - СК Дніпро-1
"Днепр-1", вылетев из квалификации Лиги чемпионов, переместился в квалификацию Лиги Европы. В третьем раунде вице-чемпион Украины сыграет там с чешской "Славией".
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В случае победы (по сумме двух матчей) "Днепр-1" выйдет в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы (уже имея минимум группу Лиги конференций), где может сыграть с одной из шести команд первого приоритета. Интересно, что среди потенциальных соперников находится и украинская "Заря". В регламенте УЕФА не прописано, что на этой стадии клубы из одной страны не могут играть друг с другом. Напротив, близкие к УЕФА источники сообщают, что принцип географии на этом этапе не действует.
- "Аякс" (Нидерланды);
- "Унион Сент-Жилуа" (Бельгия);
- ЛАСК (Австрия);
- "Абердин" (Шотландия);
- "Чукарички" (Сербия);
- "Заря" (Украина).
Следует отметить, что жеребьевка раунда плей-офф состоится до начала матчей третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Так что в процедуре будет фигурировать пара "Славия"/"Днепр-1".
Жеребьевка состоится в 14:00 седьмого августа.
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