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Заря сегодня узнает своего соперника в Лиге Европы
Луганский клуб стартует в плей-офф раунде квалификации
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Сегодня, 7 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2023/24. Начало - в 14:00.
Своего соперника этой стадии узнает луганская "Заря". Луганчане будут иметь первый приоритет и им достанется оппонент из третьего или четвертого приоритета.
Интересно, что на этом этапе не применяются географические факторы. То есть "Заря" может встретиться с "Днепром-1". Ограничение - пара, в которой есть представитель Беларуси.
Потенциальные соперники "Зари"
- "Лугано" (Швейцария)
- “Олимпиакос” (Греция) / “Генк” (Бельгия).
- "Жальгирис" (Литва) / "Хеккен" (Швеция)
- "Карабах" (Азербайджан) / "ХИК" Хельсинки (Финляндия)
- "Зриньски" (Босния) / "Брейдаблик" (Исландия)
- "Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария)
- "Славия Прага" (Чехия) / "Днепр-1" (Украина)
Встречи запланированы на 24 и 31 августа.
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