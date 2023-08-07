Заря сегодня узнает своего соперника в Лиге Европы

Сегодня, 7 августа, в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы-2023/24. Начало - в 14:00.

Своего соперника этой стадии узнает луганская "Заря". Луганчане будут иметь первый приоритет и им достанется оппонент из третьего или четвертого приоритета.

Интересно, что на этом этапе не применяются географические факторы. То есть "Заря" может встретиться с "Днепром-1". Ограничение - пара, в которой есть представитель Беларуси.

Потенциальные соперники "Зари"

"Лугано" (Швейцария)

“Олимпиакос” (Греция) / “Генк” (Бельгия).

"Жальгирис" (Литва) / "Хеккен" (Швеция)

"Карабах" (Азербайджан) / "ХИК" Хельсинки (Финляндия)

"Зриньски" (Босния) / "Брейдаблик" (Исландия)

"Астана" (Казахстан) / "Лудогорец" (Болгария)

"Славия Прага" (Чехия) / "Днепр-1" (Украина)

Встречи запланированы на 24 и 31 августа.