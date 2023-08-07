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Заря сыграет с Днепром-1 в раунде плей-офф Лиги Европы, если тот пройдет Славию

Лига Европы
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Заря сыграет с Днепром-1 в раунде плей-офф Лиги Европы, если тот пройдет Славию

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 7 августа, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы. На этом этапе гарантированно будет играть по меньшей мере один представитель Украины – бронзовый призер в прошлом сезоне "Заря". Также в этом раунде может выступить "Днепр-1", если пройдет чешскую "Славию".

Расписывать всю сложную систему жеребьевки этого раунда не будем. Заметим, что команды были поделены на четыре приоритета, при этом УЕФА решил не разводить команды из одной ассоциации, но при этом украинские клубы не могли встретиться с белорусскими.

Всего на этом этапе будут представлены 20 команд, которые разыграют десять путевок в групповой этап, вылетящие команды сыграют на групповом этапе Лиги Конференций.

Итак, в результате жеребьевки украинские команды выпали друг другу! Конечно, если "Днепр-1" победит "Славию"

"Славия" / "Днепр-1" – "Заря"

Другие пары этого раунда

  • "Олимпиакос"/"Генк" - "Чукарички"
  • "Юнион Сент-Жилуаз" - "Лугано"
  • "Астана"/"Лудогорец" - "Аякс"
  • "Жальгирис"/"Хаккен" - "Абердин"
  • ЛАСК - "Зрински"/"Брейдаблик"
  • "Клаксвик"/"Мольде" - "Шериф"/БАТЕ
  • "Олимпия"/"Галатасарай" - "Карабах"/ХИК
  • "Слован" Б/"Маккаби" Х - "Ракув"/"Арис"
  • АЕК/"Динамо" З - "Копенгаген"/"Спарта"

Курсивом выделены пары, из которых в этот этап попадают проигравшие команды (неудачники из Лиги Чемпионов)

Матчи этого раунда запланированы на 24 и 31 августа.

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В статье: Заря (Луганск) Лига Европы СК Днепр-1
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