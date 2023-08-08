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Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы

Лига Европы
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Это второй международный матч для главного рефери в текущем сезоне

Украинские арбитры получили назначение на матч Лиги Европы

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

На поединке третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Жальгирис" (Литва) - "Хаккен" (Швеция), который состоится 10 августа, будет работать украинская судейская бригада.

Главным арбитром выступит Николай Балакин. На линиях ему помогут Александр Жуков и Александр Беркут. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Виталий Романов.

Заметим, что для 34-летнего Балакина это уже второе назначение на матч еврокубка в текущем сезоне. Он, в частности, работал на игре ПАОКа с "Бейтаром" (0:0), во время которой показал 7 желтых карт и назначил один пенальти. В УПЛ в текущем сезоне Балакин работал на игре "Заря" - "Кривбасс" (1:3), в ходе которой назначил три одиннадцатиметровых и удалил игрока луганчан.

В прошедшем сезоне Балакин также судил матч группового этапа Лиги Конференций.

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В статье: арбитры Николай Балакин
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Источник:
УАФ

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