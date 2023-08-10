Славия – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

"Славия" начинает свой путь в еврокубках, а для "Днепра-1" это будет уже второе противостояние и конкретно третий матч. Он состоится в Чехии, начнется чуть более часа ранее до начала игры "Арис" - "Динамо".

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Противостояние максимально принципиально для Украины, ведь, во-первых, с Чехией мы конкурируем в Таблице коэффициентов, во-вторых, победитель этой пары в следующем раунде сыграет с "Зарей". Есть шанс на редкий случай еврокубкового противостояния между двумя украинскими командами. Но для этого "Днепру-1" еще предстоит постараться.

Матч состоится в четверг, 10-го августа, в 20:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит телеканал УНИАН. Также – YouTube-канал FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд

10 августа. Прага. "Фортуна Арена"

Арбитр в поле — Лоуренс Виссер. Арбитр VAR — Эрик Ламбрехтс

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