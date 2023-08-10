  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Славия – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Славия – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

Лига Европы
(1 голосов)

Славия - Днепр-1: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 10.08.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Славия – Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы

scdnipro1.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

"Славия" начинает свой путь в еврокубках, а для "Днепра-1" это будет уже второе противостояние и конкретно третий матч. Он состоится в Чехии, начнется чуть более часа ранее до начала игры "Арис" - "Динамо".

  • Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live у Telegram UA-Football

Противостояние максимально принципиально для Украины, ведь, во-первых, с Чехией мы конкурируем в Таблице коэффициентов, во-вторых, победитель этой пары в следующем раунде сыграет с "Зарей". Есть шанс на редкий случай еврокубкового противостояния между двумя украинскими командами. Но для этого "Днепру-1" еще предстоит постараться.

Читайте такжеВидеотрансляция матча с участием Динамо (Киев) (21:15)

Матч состоится в четверг, 10-го августа, в 20:00. Прямую онлайн видеотрансляцию в Украине обеспечит телеканал УНИАН. Также – YouTube-канал FootballHab. Смотреть можно прямо в этой новости.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд
10 августа. Прага. "Фортуна Арена"
Арбитр в поле — Лоуренс Виссер. Арбитр VAR — Эрик Ламбрехтс

"Славия" 20:00 "Днепр-1"

Текстовая онлайн-трансляция - матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция - УНИАН, YouTube

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Славія - Дніпро-1
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Тренер Славии: Довбик - убийца на поле. Рад, что он не сыграет против нас
yellow-arrow
Два украинца будут работать на матчах Лиги Европы и Лиги конференций
yellow-arrow
Филиппов и Леднев уже тренируются с Днепром-1. Они в заявке на матч со Славией
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1 смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде