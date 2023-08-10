ЛЕ. Славия — Днепр-1 3:0. Игра в одни ворота

Полная "Фортуна-Арена" в Праге сначала была приветливой к гостям. Прежде всего это было вызвано предматчевой акцией солидарности "Stand With Ukraine", однако после ее завершения улыбки сменились напряжением — на кону была возможность стать на шаг ближе к плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Славия" считалась абсолютным фаворитом этой встречи, поэтому "спортклубовцы" ощутили на себе давление хозяев поля буквально с первой секунды — голландский легионер "Славии" ван Бурен и атакующие полузащитники делали свою работу безупречно. Еще больших проблем добавлял испорченный за время межсезонья газон, поэтому игрокам обеих команд приходилось рыть землю в прямом смысле этого слова. Однако преимущество оставалось на стороне чехов, которых Йиндржих Трпшиховский приучил к силовому, вертикальному футболу с высоким прессингом.

Как следствие, "греческая болезнь" снова одолела украинскую команду. Первая же острота у штрафной "Днепра-1" и растерянность звена обороны привели к первому голу уже на 5-й минуте — Масопуст прострелил, а Шранц элегантно забил из-под Сватка. Но это было лишь начало "черной полосы" — Третьяков, едва восстановившийся после травмы колена, получил растяжение на ровном месте. Его заменил новичок клуба Леднев, который попал в заявку на матч буквально перед поединком с "красно-белыми".

Подопечные Александра Кучера откровенно нервничали из-за быстрого гола и невероятного прессинга и это было заметно в их действиях — Сваток и другие игроки обороны просто выбивали мяч подальше или просто позволяли своему сопернику делать слишком много. Каждая попытка атаки завершалась либо из-за игры "от ножа" со стороны чехов, либо же из-за неудачной обработки мяча "спортклубовцами". А любой контакт с игроками соперника был жестким и завершался фолами. "Славия" воспользовалась этим на 100% — на 38-й минуте Шранц делает дубль со стандарта.

В целом в первом тайме у днепрян ощущалась нехватка главного двигателя атаки — Довбик уже не является игроком "Днепра-1", а новая "десятка" Александр Филиппов был далек от идеальной формы. После "Сент-Трюйдена" и аренды в латвийском "РФШ" очевидно будет трудно играть на высоком уровне, который форвард показывал ранее в "Десне". Пихаленок оставался на скамейке запасных, поэтому не мог помогать своим товарищам.

Во втором тайме постоянный брак в передачах от защитников "черно-желтых" и постоянные обыгрыши с Кинарейкиным в собственной штрафной продолжились. Особыми ошибками отличался Сарапий, который "дарил" мяч защитникам или же пасовал на голкипера без оглядки на прессинг ван Бурена, Юречки или же Лингра. Также постоянно не успевал за игроками "Славии" Бабенко, за что в итоге получил желтую после очередного фола.

Казалось бы, украинский клуб все же отважится на решительные атакующие действия после удаления Огбу за чрезвычайно грубое столкновение с Гуцуляком. Мог делать разницу Пихаленок, который заменил Бабенко. Однако первый настоящий шанс игроки "Днепра-1" получили лишь на 78-й минуте. Тот же Гуцуляк получил роскошную передачу от Сарапия (наконец-то!), однако ему не удалось пробить по воротам Коларжа. И это при том, что удаленного Огбу не заменили по позиции...

Александр Кучер хотел выпускать Кивинду на поле после красной для соперника, однако сделал это лишь под занавес поединка, когда Йиндржих Трпышовский задумал тройную замену. Она оказалась успешной — абсолютный дебютант основы Валлем расстрелял Кинарейкина на 81-й минуте. Если бы режиссеры давали статистику по касаниям, то она была бы впечатляющей — 1 матч, 1 касание, 1 гол.

Этот удар довел счет до разгромного — 3:0. В дальнейшем днепряне не имели никакого успеха во время атак. Одинаковые рикошеты и неуклюжие отскоки — вот чем запомнились подопечные Кучера. Украинцы не просто отдалились от плей-офф квалификации Лиги Европы, но и отдали очки в таблице коэффициентов своему прямому конкуренту.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

10 августа. Прага. Стадион "Фортуна Арена"

Арбитр в поле: Лоуренс Виссер (Бельгия)

"Славия" (Прага, Чехия) - "Днепр-1" (Днепр, Украина) 3:0

Голы: Шранц 5, 38, Валлем 81

"Славия": Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорли, Зафейрис (Юрасек 90), Шранс, Лингр (Шевчик 80), Юречка (Валлем 79), ван Бурен (Хитил 79)

Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, Хитил, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, М. Юрасек, А. Пудил

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток (Пасич 46), Адамюк, Бланко, Бабенко (Пихаленок 61), Третьяков (Леднев 12), Рубчинский (Билл 80), Гуцуляк, Филиппов (Кивинда 80)

Запасные: Макс Валеф, Пурита, Горин, Пихаленок, Леднев, Горбунов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Пасич, Билл

Предупреждения: Сваток 41, Бабенко 54, Леднев 71, Рубчинский 74, Кравец 87

Удаление: Огбу 58 (прямая красная)