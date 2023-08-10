  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. ЛЕ. Славия — Днепр-1 3:0. Игра в одни ворота
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЛЕ. Славия — Днепр-1 3:0. Игра в одни ворота

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Полный разгром подопечных Александра Кучера

ЛЕ. Славия — Днепр-1 3:0. Игра в одни ворота

СК "Дніпро-1"

Любомир Сірський Автор UA-Футбол
Новина українською

Полная "Фортуна-Арена" в Праге сначала была приветливой к гостям. Прежде всего это было вызвано предматчевой акцией солидарности "Stand With Ukraine", однако после ее завершения улыбки сменились напряжением — на кону была возможность стать на шаг ближе к плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Славия" считалась абсолютным фаворитом этой встречи, поэтому "спортклубовцы" ощутили на себе давление хозяев поля буквально с первой секунды — голландский легионер "Славии" ван Бурен и атакующие полузащитники делали свою работу безупречно. Еще больших проблем добавлял испорченный за время межсезонья газон, поэтому игрокам обеих команд приходилось рыть землю в прямом смысле этого слова. Однако преимущество оставалось на стороне чехов, которых Йиндржих Трпшиховский приучил к силовому, вертикальному футболу с высоким прессингом.

Как следствие, "греческая болезнь" снова одолела украинскую команду. Первая же острота у штрафной "Днепра-1" и растерянность звена обороны привели к первому голу уже на 5-й минуте — Масопуст прострелил, а Шранц элегантно забил из-под Сватка. Но это было лишь начало "черной полосы" — Третьяков, едва восстановившийся после травмы колена, получил растяжение на ровном месте. Его заменил новичок клуба Леднев, который попал в заявку на матч буквально перед поединком с "красно-белыми".

Подопечные Александра Кучера откровенно нервничали из-за быстрого гола и невероятного прессинга и это было заметно в их действиях — Сваток и другие игроки обороны просто выбивали мяч подальше или просто позволяли своему сопернику делать слишком много. Каждая попытка атаки завершалась либо из-за игры "от ножа" со стороны чехов, либо же из-за неудачной обработки мяча "спортклубовцами". А любой контакт с игроками соперника был жестким и завершался фолами. "Славия" воспользовалась этим на 100% — на 38-й минуте Шранц делает дубль со стандарта.

В целом в первом тайме у днепрян ощущалась нехватка главного двигателя атаки — Довбик уже не является игроком "Днепра-1", а новая "десятка" Александр Филиппов был далек от идеальной формы. После "Сент-Трюйдена" и аренды в латвийском "РФШ" очевидно будет трудно играть на высоком уровне, который форвард показывал ранее в "Десне". Пихаленок оставался на скамейке запасных, поэтому не мог помогать своим товарищам.

Во втором тайме постоянный брак в передачах от защитников "черно-желтых" и постоянные обыгрыши с Кинарейкиным в собственной штрафной продолжились. Особыми ошибками отличался Сарапий, который "дарил" мяч защитникам или же пасовал на голкипера без оглядки на прессинг ван Бурена, Юречки или же Лингра. Также постоянно не успевал за игроками "Славии" Бабенко, за что в итоге получил желтую после очередного фола.

Казалось бы, украинский клуб все же отважится на решительные атакующие действия после удаления Огбу за чрезвычайно грубое столкновение с Гуцуляком. Мог делать разницу Пихаленок, который заменил Бабенко. Однако первый настоящий шанс игроки "Днепра-1" получили лишь на 78-й минуте. Тот же Гуцуляк получил роскошную передачу от Сарапия (наконец-то!), однако ему не удалось пробить по воротам Коларжа. И это при том, что удаленного Огбу не заменили по позиции...

Александр Кучер хотел выпускать Кивинду на поле после красной для соперника, однако сделал это лишь под занавес поединка, когда Йиндржих Трпышовский задумал тройную замену. Она оказалась успешной — абсолютный дебютант основы Валлем расстрелял Кинарейкина на 81-й минуте. Если бы режиссеры давали статистику по касаниям, то она была бы впечатляющей — 1 матч, 1 касание, 1 гол.

Этот удар довел счет до разгромного — 3:0. В дальнейшем днепряне не имели никакого успеха во время атак. Одинаковые рикошеты и неуклюжие отскоки — вот чем запомнились подопечные Кучера. Украинцы не просто отдалились от плей-офф квалификации Лиги Европы, но и отдали очки в таблице коэффициентов своему прямому конкуренту.

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. Первый матч

10 августа. Прага. Стадион "Фортуна Арена"

Арбитр в поле: Лоуренс Виссер (Бельгия)

"Славия" (Прага, Чехия) - "Днепр-1" (Днепр, Украина) 3:0

Голы: Шранц 5, 38, Валлем 81

"Славия": Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорли, Зафейрис (Юрасек 90), Шранс, Лингр (Шевчик 80), Юречка (Валлем 79), ван Бурен (Хитил 79)

Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, Хитил, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, М. Юрасек, А. Пудил

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток (Пасич 46), Адамюк, Бланко, Бабенко (Пихаленок 61), Третьяков (Леднев 12), Рубчинский (Билл 80), Гуцуляк, Филиппов (Кивинда 80)

Запасные: Макс Валеф, Пурита, Горин, Пихаленок, Леднев, Горбунов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Пасич, Билл

Предупреждения: Сваток 41, Бабенко 54, Леднев 71, Рубчинский 74, Кравец 87

Удаление: Огбу 58 (прямая красная)

По теме
yellow-arrow
Кучер: Кредит доверия ко мне? Об этом нужно спросить у руководства клуба
yellow-arrow
Лига Европы. Ляп Коваля не помешал Шерифу, натужный успех Карабаха (обновляется)
yellow-arrow
Уже 3:0. Славия лучше даже в меньшинстве. ВИДЕО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига Европы Славия (Прага) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (49)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Виктор 2209 (Мехико)
10.08.2023 в 23:24
А кто-то ожидал другой итог этого матча?
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 22:59
Уверен что Вернидуб Юра им бы морды разбил прямо после финального свистка...А Кучер стоит с кепкой на глазах и не понимает что происходит...Если вам дают разрешения на выезд-так играйте...Зачем принимать участие просто так...?Получить 3-0 ?Цель в этом...Нужно решать что-то...
Ответить
+1
0
Будєм разбіратся (Київ)
10.08.2023 в 22:56
В чемпіонаті лідирувала команда Йовічевича, а в єврокубках зараз грає команда Кучера
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 22:54
Может как-то общественности включится?Просто жалко что тратят сотни тысяч долларов на этих бездарей.Лучше бы на фронт отдали или нуждающимся с маленькими детьми...Смысл этим клоунам ехать на ответную игру?Тратить деньги на проезд и т.д.Их вынесут как и сегодня...Пир во время чумы выходит...
Ответить
+1
0
shura73 (угледар)
10.08.2023 в 23:04
Угомонить убогий
Ответить
0
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
10.08.2023 в 22:46
какие поля построил Павелка такие и футболисты в стране рождаются
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
10.08.2023 в 22:42
Да все збс) То така стратегія у кучера,другий матч винесуть в одну каллітку) але це не точно)
Ответить
+1
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 22:39
Может на время войны отказаться от участия в еврокубках.Какой смысл от таких позоров?Кучер должен уйти и забыть что такое «тренерство».Команда играла как будто отработали неделю на Южмаше и собрались первый раз играть.0 ударов по воротам.Когда такое было?Вспомните Днепр Маркевича!!! А представьте если бы Днепр-1 вышел случайно в группу ЛЧ.Это было бы 6 поражений и 0-25 пропущенные.Это реально ниже дна.Помните как Заря играла в ЕК в группе с МЮ,Феенордом и т.д.И сегодняшних мучителей....Кравец шизик - Вратарь дно...Кивинду нельзя было выпустить на 55 минуте вместо Филлипова...???Виноват в этом провале Кучер...Так играть это стыд...Надеюсь Днепр-1 вылетят от Славии и потом от Леха.Им делать нечего в ЕК...Хватит позорить Украину!!!Бездари!!!
Ответить
+2
0
shura73 (угледар)
10.08.2023 в 23:06
Угомонить .....
Ответить
0
0
Kaiso Vegas
10.08.2023 в 22:33
Це якесь непорозуміння (кусок г**на), а не команда Добре хоч «мінус один» додали до назви та не соромлять ім‘я великого клубу, шкода тільки що країну соромлять
Ответить
+3
-1
Comment06 (Украина)
10.08.2023 в 22:28
Гнетущее впечатление оставила игра нашего вице-чемпиона: ни техники, ни тактики, ни сыгранности, ни физики- коллектив физкультуры районного масштаба выглядит приличнее! А от бессилия и обреченности во второй половине матча перешли к откровенной грубости и хамству. Есть такая профессия - Родину позорить! Ну, и вишенка на торте в конце игры- крупные планы лица Кучера , не тронутого мыслью и интеллектом!
Ответить
+7
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
10.08.2023 в 22:27
Але зате як гарно вміють наші центральні захисники розігрувати комбінації зі своїм воротарем! Видно, що багато працювали над цим на тренуваннях.
Ответить
+1
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 22:29
я б навіть сказав, неозброєним оком видно, що комбінація награна...так сказати "домашня заготовка"
Ответить
+1
0
George_D (Харьков)
10.08.2023 в 22:23
Це не Днiпро-1, це Днiпро-нуль!
Ответить
+2
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
10.08.2023 в 22:22
Если бы футболистов тоже брали на фронт, они бы бегали все как Зиданы лишь бы туда не попасть
Ответить
+5
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 22:28
надо как в Южной Корее с Сон Хин Мином в свое время поступили, выиграешь Азиатские игры - свободен, нет - в армию. Вот это у человека мотивация была, и при этом где игроки пердян и где Сон Хин Мин.
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 22:33
Жінок не беруть на фронт
0
0
Rer Ger
10.08.2023 в 22:21
Дайте їм ще дві Ліги Європи
Ответить
+2
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
10.08.2023 в 22:18
Шахта уволила Йовичевича, Шахта стала играть в непонятный футбол , у Днепра - один , был шанс вернуть норм тренера и поставить игру.. они это не сделали оставив Кучера, который весь матч молчит.. ну хоть бы раз человек наорал .. ну нельзя такие ошибки делатт в обороне, нельзя давать пас назад чужому, организовав атаку, норм тренер бы убил того игрока что такое вытворил
Ответить
+6
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 22:21
да что Вы на этого Кучера накинулись?...человек просто внимательно смотрит футбол с первого ряда. да еще и на халяву:)
Ответить
+4
-1
Slava34 (Львів)
10.08.2023 в 22:26
йому б ще пивка, реальний кузьмІч
+5
0
download1 (huyersk)
10.08.2023 в 22:17
Кучер бездарь
Ответить
+7
0
Footballers (Умань)
10.08.2023 в 22:17
Ну і де хванати які мені не вірили Дніпро-дно)
Ответить
+4
-1
C_Ballack (Днепр)
10.08.2023 в 22:41
Дурень ты конечно, а что говорить тогда про команды что заняли ниже Днепра место в тур таблице?
Ответить
0
0
megrivan (Курячі Лози)
10.08.2023 в 22:15
Організоване харківське угрупування, яке захопило "Дніпро", завело команду у дупу. Цілком очевидно, що під керівництвом Кучера "Дніпро" виборов друге місце тільки задяки слабкій грі "Динамо". Гра не поставлена, комплектування ніяке. Висновок один: нікчему Кучера і заробітчанина-махінатора Краснікова треба гнати с...им віником.
Ответить
+6
0
dema1982 (печенеги)
10.08.2023 в 22:14
Це друга команда чемпіонату? Кучера і красніков повинні відсторонити від футболу пожиттєво. Їхній ресурс вичерпано.
Ответить
+5
0
Rer Ger
10.08.2023 в 22:27
який чемпіонат такі й команди. від абревіатури УПЛ вже рвотний рефлекс.
Ответить
0
-1
ElvisSuperStar007 (Хуст)
10.08.2023 в 22:13
пивная страна Чехия а их футболисты походу дисциплину держат и физподготовку чтут, так как бегать весь матч пресингуя, надо каждый день и вечер бегать кросы , а наши походу реально ток бухают и по клубам шлюх пердолить, от любого прикосновения отлетали как надуывные шарики
Ответить
+6
0
avatar
scorpius (Ck)
10.08.2023 в 22:16
Сегодня они в клубе поменялись местами
Ответить
+1
0
avatar
scorpius (Ck)
10.08.2023 в 22:11
Упс... и с ЛЕ тоже пролет...
Ответить
+5
0
Romerik (YNWA)
10.08.2023 в 22:10
В черговий раз фейкове дніще показало свій рівень. Я не знаю хто попаде ШД в лч і що вони там покажуть (нічого взагалі не чекаю), але слава богу, що це позорище не завоювало золото. Це булв би грандіозний цирк
Ответить
+6
-1
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 22:14
зато много рекордов бы побили:)) скорей всего были бы первой командой которая в группе 10-ку бы пропустили, причем в первом тайме, причем в большинстве
Ответить
+5
0
ElvisSuperStar007 (Хуст)
10.08.2023 в 22:10
основной игрок центра Пихаленок не в основе, ясно понятно! более техничные игроки тупо сидели на лавке весь матч и вышли под конец, когда уже все игра сделана
Ответить
+4
0
Andrumas (Düsseldorf)
10.08.2023 в 22:09
Если бы футболисты Славии играли сегодня в тапочках, они бы всё равно уверенно выиграли. У футболистов СК Дно-1 нет ни чувства собственного достоинства, ни чести, ни тренера
Ответить
+7
0
жека-киев (биг виладж)
10.08.2023 в 22:09
З ним було ясно відразу.Але як ше він має обі...тися, шоб дошло.Пора
Ответить
+1
0
dema1982 (печенеги)
10.08.2023 в 22:08
Це просто лайно а не команда. Навіщо так ганьбити свою країну?
Ответить
+7
0
magnum power (БОМЖ)
10.08.2023 в 22:06
просто жах. Славія мала грати вдев'ятьох, щоб у Дніпра був гольовий момент.
Ответить
+4
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 22:09
всемером...и чур, на нашу половину поля не заходить:)
Ответить
+2
0
C_Ballack (Днепр)
10.08.2023 в 22:06
Кучер, бери под ручки Красников и п*здуйте на йух
Ответить
+5
0
shura73 (угледар)
10.08.2023 в 22:16
Пусть остаются
Ответить
+1
-2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
10.08.2023 в 22:06
Зато бабла срубили за 2 место в ЧУ и выход в ЕК! Все как в 90-е в стране!
Ответить
+9
0
George_D (Харьков)
10.08.2023 в 22:22
И за Довбика еще :) Тот, кто все это финансирует, не любит футбол. Он любит деньги.
Ответить
+2
0
свирепый харьков (Харьков)
10.08.2023 в 22:05
Скажите мне, кто-нибудь увидел тренерскую мысль? Я не понял вообще что это...(((Без шансов "Панатинаикосу", теперь "Славии" дальше....И просвета не видно. Это было и в прошлом году и продолжение следует.(((
Ответить
+6
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 22:12
сложно увидеть то чего нет, это типа суслик в поле...интересно кто этот человек который однажды этому физруку сказал "Саша, а ты никогда не думал, что с тебя получится тренер" и Саша такой "Думал?...хм, ну это точно не про меня, а тренер да, можно, главное свисток купить и фигурки по фен-шую на поле расставить...а игра? они же профессиАналы сами должны знать что делать и куда бежать"
Ответить
+6
0
Slava34 (Львів)
10.08.2023 в 22:14
аХХХХ)))) бей беги, в точку)))
+2
0
Slava34 (Львів)
10.08.2023 в 22:13
Так як "грали", можна грати і без тренера
Ответить
+2
0
Slava34 (Львів)
10.08.2023 в 22:04
Переіменуйте цю недокоманду, Дніпро-0 самий раз
Ответить
+7
0
Alex-696 (Немирів)
10.08.2023 в 22:10
Нє, дніпро 0-3)))
Ответить
0
0
Моуринью (Днепропетровск)
10.08.2023 в 22:01
Играли как дворовая команда.
Ответить
+5
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде