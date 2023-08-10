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Филиппов в старте Днепра-1 на Славию, Леднев и Пихаленок в запасе
Стартовые составы команд
scdnipro1.com.ua
Сегодня, 10 августа, "
Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд:
"Славия": Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорли, Зафейрис, Шранс, Лингр, Юрчечка, ван Бурен
Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, Хитил, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, М. Юрасек, А. Пудил
"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Третьяков, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов
Запасные: Макс Валеф, Пурита, Горин, Пихаленок, Леднев, Горбунов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Пасич, Билл
Напомним, что UA-Футбол проведет
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