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Филиппов в старте Днепра-1 на Славию, Леднев и Пихаленок в запасе

Лига Европы
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Стартовые составы команд

Филиппов в старте Днепра-1 на Славию, Леднев и Пихаленок в запасе

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Сегодня, 10 августа, "Днепр-1" проведет свой первый, выездной матч Лиги Европы против чешской "Славии".

Матч начнется в 20:00, уже известны стартовые составы команд:

"Славия": Коларж, Масопуст, Огбу, Голеш, Провод, Дорли, Зафейрис, Шранс, Лингр, Юрчечка, ван Бурен

Запасные: Мандоус, Сиротник, Усу, Валлем, Тиджани, Хитил, Боржил, Шевчик, Влчек, Томич, М. Юрасек, А. Пудил

"Днепр-1": Кинарейкин, Кравец, Сарапий, Сваток, Адамюк, Бланко, Бабенко, Третьяков, Рубчинский, Гуцуляк, Филиппов

Запасные: Макс Валеф, Пурита, Горин, Пихаленок, Леднев, Горбунов, Когут, Каплиенко, Кивинда, Пасич, Билл

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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