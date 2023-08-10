Лига Европы. Провал Жальгириса, натужная победа Карабаха (обновляется)

Сегодня проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. В нем участвуют 14 клубов; Украину представляет "Днепр-1", который померяется силами со "Славией".

Один матч был сыгран еще во вторник - в нем "Астана" минимально обыграла "Лудогорец" 2:1.

На этой неделе проходят только первые матчи; ответные состоятся 17 августа. Победители выйдут в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, проигравшие - вылетят в плей-офф раунд Лиги конференций.

Чемпион Швеции-2022 убил интригу еще в Вильнюсе, не дожидаясь домашнего матча. "Жальгирис", вроде бы, пытался играть на равных, но кроме опасного удара от аргентинца (!) Горобцова перед перерывом ничего путного не создал.

Героем встречи стал сербский форвард "Хакена" Срджан Хрстич - у него дубль и голевой пас.

Srđan Hrstić ????????????????(2003) opens the scoring on his BK Häcken debut!!!

????️ @Qureshi_Thatpic.twitter.com/MatD6Id5N9 — Football Report (@FootballReprt) August 10, 2023

Отметим также, что матч обслуживала украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным. Скандальных решений от нее не было.

"Жальгирис" (Литва) - "Хакен" (Швеция) - 1:3

Голы: Хнид, 85 - Хрстич, 38, 47, Рюгард, 70

Что сказать? Видела Европа и более сильный "Карабах". После вылета из ЛЧ от "Ракува" азербайджанский гранд еле справился с ХИК в матче, где было очень много неиспользованных шансов с обеих сторон.

Победу "Карабаху" в итоге принес удар с рикошетом от новичка Жуниньо. Финны, однако, сохраняют оптимизм благодаря мячу Энтони Олусаньи и беспоряду в защите кавказцев - сегодня их лучшим игроком несомненно был вратарь Шахруддин Магомедалиев.

???? GOAL! Qarabağ 2-1 HJK



⚽️ Juninho Vieria

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"Карабах" (Азербайджан) - ХИК (Финляндия) - 2:1

Голы: Леандро Андраде, 55, Жуниньо, 85 - Олусанья, 77

"Шериф" (Молдова) - БАТЭ (Беларусь) -

Начало в 20:00

"Славия" (Чехия) - "Днепр-1" (Украина) -

Начало в 20:00

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Брейдаблик" (Исландия) -

Начало в 22:00

"Олимпиакос" (Греция) - "Генк" (Бельгия) -

Начало в 22:00