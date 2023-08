Лига Европы. Ляп Коваля не помешал Шерифу, натужный успех Карабаха (обновляется)

Сегодня проходят матчи 3-го раунда квалификации Лиги Европы. В нем участвуют 14 клубов; Украину представляет "Днепр-1", который померяется силами со "Славией".

Один матч был сыгран еще во вторник - в нем "Астана" минимально обыграла "Лудогорец" 2:1.

На этой неделе проходят только первые матчи; ответные состоятся 17 августа. Победители выйдут в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, проигравшие - вылетят в плей-офф раунд Лиги конференций.

Чемпион Швеции-2022 убил интригу еще в Вильнюсе, не дожидаясь домашнего матча. "Жальгирис", вроде бы, пытался играть на равных, но кроме опасного удара от аргентинца (!) Горобцова перед перерывом ничего путного не создал.

Героем встречи стал сербский форвард "Хакена" Срджан Хрстич - у него дубль и голевой пас.

Srđan Hrstić ????????????????(2003) opens the scoring on his BK Häcken debut!!!

????️ @Qureshi_Thatpic.twitter.com/MatD6Id5N9