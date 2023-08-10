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Днепр-1 снова пропускает быстрый гол в еврокубках. На этот раз – от Славии. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Не удержали Шранца

Днепр-1 снова пропускает быстрый гол в еврокубках. На этот раз – от Славии. ВИДЕО

Фото: СК Дніпро-1

UA-Футбол
Новина українською

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии" начался для "Днепра-1" катастрофически. Уже на 5-ой минуте – пропущенный гол. Днепряне не удержали на фланге Масопуста, который обыграл оппонента и прострелил в центр. Там из-под защитника пробил форвард Шранц.

Отметим, что "Днепр-1" пропускал быстрые голы также в матчах противостояния с "Панатинаикосом". Тогда Шпорар забивал на 10-й и 15-й минутах.

Добавим, что UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Славия" – "Днепр-1".

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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Комментарии (4)
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Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 20:35
За 30 минут у Днепра-1-0 ударов по воротам.Команда ничего не умеет в атаке.Что готовил Кучер?Пасы вратарь - защитник-обратно...???Посмотрим...
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shura73 (угледар)
10.08.2023 в 20:47
Опять врешь?
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Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 20:22
Сколько говорить что с защитой где играют Царапий,Адамюк и Кравец в Европе делать нечего.Это игроки середняка УПЛ.
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shura73 (угледар)
10.08.2023 в 20:46
Ты же в них верил?они же будущие "чемпионы".
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