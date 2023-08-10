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Днепр-1 снова пропускает быстрый гол в еврокубках. На этот раз – от Славии. ВИДЕО
Не удержали Шранца
Фото: СК Дніпро-1
Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии" начался для "Днепра-1" катастрофически. Уже на 5-ой минуте – пропущенный гол. Днепряне не удержали на фланге Масопуста, который обыграл оппонента и прострелил в центр. Там из-под защитника пробил форвард Шранц.
Отметим, что "Днепр-1" пропускал быстрые голы также в матчах противостояния с "Панатинаикосом". Тогда Шпорар забивал на 10-й и 15-й минутах.
Добавим, что UA-Футбол ведет текстовую трансляцию матча "Славия" – "Днепр-1".
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