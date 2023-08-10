Днепр-1 не нанес ни одного удара по воротам Славии в первом тайме

"Днепр-1" не нанес ни одного удара по воротам "Славии" из Праги в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Чешские визави пробили за это время 6 раз и трижды в створ.

В первом тайме "Славия" успела забить 2 гола в ворота "Днепра".

Ответный поединок между командами состоится 17-го августа на стадионе в Кошице, в Словакии.