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Днепр-1 не нанес ни одного удара по воротам Славии в первом тайме
СК "Днепр-0"
Фото: scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" не нанес ни одного удара по воротам "Славии" из Праги в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Чешские визави пробили за это время 6 раз и трижды в створ.
В первом тайме "Славия" успела забить 2 гола в ворота "Днепра".
Ответный поединок между командами состоится 17-го августа на стадионе в Кошице, в Словакии.
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Источник:uefa.com
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Комментарии (3)
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старий фан (Рівне)
10.08.2023 в 21:22
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Ariakiev01 (Київ)
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