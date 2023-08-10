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Днепр-1 не нанес ни одного удара по воротам Славии в первом тайме

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

СК "Днепр-0"

Днепр-1 не нанес ни одного удара по воротам Славии в первом тайме

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" не нанес ни одного удара по воротам "Славии" из Праги в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.Чешские визави пробили за это время 6 раз и трижды в створ.

В первом тайме "Славия" успела забить 2 гола в ворота "Днепра".

Ответный поединок между командами состоится 17-го августа на стадионе в Кошице, в Словакии.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (3)
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старий фан (Рівне)
10.08.2023 в 21:22
Скоро 6удемо радіти проходу з мальтійськими клубами.
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+1
0
Ariakiev01 (Київ)
10.08.2023 в 21:15
Ну Дніпро і дно!
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0
0
Romerik (YNWA)
10.08.2023 в 21:43
*Дніпро 1. Це фейкове дніще не має відношення до дніпра, крім власника бариги
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0
0

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