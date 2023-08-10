Все очень плохо. Днепр-1 пропустил второй гол от Славии. ВИДЕО

" Днепр-1 " сыграл свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и снова пропустил быстрый гол.

Уже на 5-ой минуте днепряне не удержали на фланге Масопуста, который обыграл оппонента и прострелил в центр. Там из-под защитника пробил форвард Шранцль.

Ну а в концовке первого тайма, на 38-й минуте, после углового днепряне пропустили и второй – навес, продление на дальнюю, и Шранцль головой вколотил второй – 2:0, и пока что все очень плохо для команды Кучера.