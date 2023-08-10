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Все очень плохо. Днепр-1 пропустил второй гол от Славии. ВИДЕО
После углового
Фото: Олександр Приходько
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Уже на 5-ой минуте днепряне не удержали на фланге Масопуста, который обыграл оппонента и прострелил в центр. Там из-под защитника пробил форвард Шранцль.
Ну а в концовке первого тайма, на 38-й минуте, после углового днепряне пропустили и второй – навес, продление на дальнюю, и Шранцль головой вколотил второй – 2:0, и пока что все очень плохо для команды Кучера.
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