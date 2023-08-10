  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Все очень плохо. Днепр-1 пропустил второй гол от Славии. ВИДЕО
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Все очень плохо. Днепр-1 пропустил второй гол от Славии. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

После углового

Все очень плохо. Днепр-1 пропустил второй гол от Славии. ВИДЕО

Фото: Олександр Приходько

Новина українською

"Днепр-1" сыграл свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и снова пропустил быстрый гол.

Уже на 5-ой минуте днепряне не удержали на фланге Масопуста, который обыграл оппонента и прострелил в центр. Там из-под защитника пробил форвард Шранцль.

Ну а в концовке первого тайма, на 38-й минуте, после углового днепряне пропустили и второй – навес, продление на дальнюю, и Шранцль головой вколотил второй – 2:0, и пока что все очень плохо для команды Кучера.

По теме
yellow-arrow
У Славии -1. Огбу удален после брутального фола на Гуцуляке
yellow-arrow
Днепр-1 не нанес ни одного удара по воротам Славии в первом тайме
yellow-arrow
Лига Европы. Провал Жальгириса, натужная победа Карабаха (обновляется)
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (24)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.08.2023 в 21:43
кал-1 и этим всё сказано!
Ответить
+1
0
oda1979 (Запорожье)
10.08.2023 в 21:40
Нахрен эти недофутболеры нужны?? Это уже позор какой то
Ответить
+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
10.08.2023 в 21:24
Кучер ніколи не відзначався інтелектом. Один з плеяди фізруків нового покоління, вихованих попередніми фізруками - совковими, постсовковими. Він типовий представник покоління бабичів, віртів, лавриненків, кривенцових і т.п. Вибір його кандидатури на тренера дніпрян свідчить про те, що коломойша в принципі давно наївся, а зараз і поготів не до футболу. Клуб існує за принципом "нехай буде".
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 21:07
Треба вже готуватися до пари Лех-Спартак Трнава
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 21:11
Да Днепр-1 проиграет и тем и тем...Случайные пассажиры...Без удалений и пенальти они не играют.Европа это не ручная УПлка.
Ответить
+2
0
Romerik (YNWA)
10.08.2023 в 21:45
Треба готуватися купляти білети в Ужгород
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.08.2023 в 21:06
Очікувано...нажаль..
Ответить
+1
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 21:05
Кто там хотел купить Сватка?5 клубов или 10?
Ответить
+1
-1
shura73 (угледар)
10.08.2023 в 21:13
Вчера писал что фейк-1 претендент на победу в ЧУ?сегодня обливаешь их помоями.тебе черноротому не угодишь.грязнвй .....
Ответить
0
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 21:04
Ну что как замена Довбика-Саша Филлипов?Заменил Артема?Зачем было продавать?Чтоб лететь 2-0 и с 0 ударов.
Ответить
0
-1
adey (Korosten)
10.08.2023 в 21:09
а Філіпов повинен був сам забрати м'яч, сам обіграти 4 гравці і забити гол? команда не може три паси віддати. півзахист нулячий, підбори програні, захист переляканий. 11 гравців на полі - це ще й близько не команда. привіт Кучеру за якісну передсезонку.
Ответить
+1
0
Грязный Гаррик (C)
10.08.2023 в 21:13
Поставил плюс.Все верно Вы пишите
0
0
Siren05 (Мариуполь)
10.08.2023 в 20:58
Не было бы так обидно, если бы пытались что-то делать в атаке, но так играть в Еврокубках беззубо нельзя. Даже стыдно за наших. Без Довбика и Пихалёнка вообще жах. Смотреть не на кого и незачем!
Ответить
+2
0
DesnaUA (Чернигов)
10.08.2023 в 20:56
Зливайте воду, -1...
Ответить
+1
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.08.2023 в 21:04
-2 , ФК колгоспник теж спочив в небуття .
Ответить
0
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 21:07
Дніпро ще не вилетів з ЄК
0
0
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
10.08.2023 в 21:17
Віктор Бокасса , Contra spem spero ...
0
0
Хиденг (Днепр)
10.08.2023 в 20:55
Шо це було???
Ответить
+1
0
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
10.08.2023 в 21:08
Мабуть НЛО
Ответить
0
0
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
10.08.2023 в 20:53
Фу лядь! Вся надежда на шахту и динамо в еврокубках!
Ответить
+3
0
vlotko (Броди)
10.08.2023 в 20:52
Швиденько треба зняти Сватка, вже має карточку, до кінця можуть вигнати.
Ответить
0
0
филанкрот (donetsk)
10.08.2023 в 20:49
i тут летить
Ответить
0
0
shura73 (угледар)
10.08.2023 в 20:48
Кучера на мыло
Ответить
+2
0
avatar
Djon (Україна)
10.08.2023 в 21:10
без мила
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде