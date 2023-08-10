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У Славии -1. Огбу удален после брутального фола на Гуцуляке

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Поможет ли это днепрянам?

У Славии -1. Огбу удален после брутального фола на Гуцуляке

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" играет свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и матч складывается для днепрян не очень удачно.

Команда Кучера пропустила в самом начале первого тайма от Шранцля, в концовке второго тайма от тоге же Шранцля, и к тому же во втором тайме один гол пражан был отменен из-за офсайда.

Чуть проще стало днепрянам из-за удаления защитника хозяев Огбу, который высокоподнятой ногой въехал в шею Гуцуляку.

У "Славии" -1 игрок и потенциальные шансы у днепрян.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 21:46
Божечки, какое же ДНО этот Днепр....играя в большинстве пропустить третий, 0 (ноль) мать его ударов, вообще любых, тупо 0. Один жалкий угловой. Кучер уходи, не позорься, денег же Ахметов в свое время насыпал нормально, хватит до конца дней
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