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У Славии -1. Огбу удален после брутального фола на Гуцуляке
Поможет ли это днепрянам?
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" играет свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и матч складывается для днепрян не очень удачно.
Команда Кучера пропустила в самом начале первого тайма от Шранцля, в концовке второго тайма от тоге же Шранцля, и к тому же во втором тайме один гол пражан был отменен из-за офсайда.
Чуть проще стало днепрянам из-за удаления защитника хозяев Огбу, который высокоподнятой ногой въехал в шею Гуцуляку.
У "Славии" -1 игрок и потенциальные шансы у днепрян.
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