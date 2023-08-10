У Славии -1. Огбу удален после брутального фола на Гуцуляке

"Днепр-1" играет свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и матч складывается для днепрян не очень удачно.

Команда Кучера пропустила в самом начале первого тайма от Шранцля, в концовке второго тайма от тоге же Шранцля, и к тому же во втором тайме один гол пражан был отменен из-за офсайда.

Чуть проще стало днепрянам из-за удаления защитника хозяев Огбу, который высокоподнятой ногой въехал в шею Гуцуляку.

У "Славии" -1 игрок и потенциальные шансы у днепрян.