Уже 3:0. Славия лучше даже в меньшинстве. ВИДЕО

" Днепр-1 " играет свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и матч складывается для днепрян не очень удачно.

Команда Кучера пропустила в самом начале первого тайма от Шранцля, в концовке второго тайма от того же Шранцля, и к тому же во втором тайме один гол пражан был отменен из-за офсайда.

Казалось, что чуть проще стало днепрянам из-за удаления защитника хозяев Огбу, но пражане все равно доделали свое дело.

На 80-й минуте Валлем после навеса вторым темпом все-таки затолкал 3-й мяч в ворота.

3:0, разгром даже в меньшинстве.