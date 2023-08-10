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Уже 3:0. Славия лучше даже в меньшинстве. ВИДЕО

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Днепр-1 пропустил третий гол

Уже 3:0. Славия лучше даже в меньшинстве. ВИДЕО

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" играет свой первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против чешской "Славии", и матч складывается для днепрян не очень удачно.

Команда Кучера пропустила в самом начале первого тайма от Шранцля, в концовке второго тайма от того же Шранцля, и к тому же во втором тайме один гол пражан был отменен из-за офсайда.

Казалось, что чуть проще стало днепрянам из-за удаления защитника хозяев Огбу, но пражане все равно доделали свое дело.

На 80-й минуте Валлем после навеса вторым темпом все-таки затолкал 3-й мяч в ворота.

3:0, разгром даже в меньшинстве.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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Комментарии (10)
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vlapa (Киев)
10.08.2023 в 22:19
Думаю, Зоря буде в лізі конференцій, а Дніпро 50 на 50
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+1
0
avatar
Карикатурист (Білозерське)
10.08.2023 в 22:05
Це було жахливо
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+5
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 22:04
полтавчане трепещите, у Вас появился конкурент:)) кстати как играть с грузинским селом сегодня показали киприоты, хотя это же сами киприоты, где они, а где полтавские мажорчики, игроки типа в футбол.
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+6
0
старий фан (Рівне)
10.08.2023 в 22:03
Наша п'ята команда програє п'ятій команді Грузії. Друга без шансів другій Греції. Подивіться де в таблиці коефіцієнтів знаходяться ці країни. Не дивно, що шансів у Дніпра-1 немає ні проти Славія, ні проти Леха. Наш рейтинг тримається за рахунок попередніх років, особливо п'ятирічної давнини. Рівень нашого чемпіонату на жаль, на рівні Люксембургу, Мальти тощо. На жаль.
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+2
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 22:07
ну Вы так сильно не драматизируйте. Вон доблесное великое ДИНАМО героически удерживает безголевую ничью с целой 5-ой (пятой) командой Греции а это уже говорит о их мастерстве, умении и большом профессионализме
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+1
-2
Rer Ger
10.08.2023 в 22:12
Наш футбол і все, що його стосується це пародія.Щось середнє між другою албанською лігою і кубком козятина.
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+1
0
Slava34 (Львів)
10.08.2023 в 22:00
Кучер звісно фізрук, але невміння грати в пас, патологічна боязнь піти в обіграш 1х1, і ці вічні дальні вперед "а раптом" просто рівень 2 ліга...Нервів хватило на 1 тайм
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+4
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
10.08.2023 в 21:59
Дно..
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+6
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 21:58
Ответить
+5
0
AleksBond85 (Кривой Рог)
10.08.2023 в 21:58
КІН ЧЕ НІ
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+5
0

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