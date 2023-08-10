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Уже 3:0. Славия лучше даже в меньшинстве. ВИДЕО
Днепр-1 пропустил третий гол
scdnipro1.com.ua
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Команда Кучера пропустила в самом начале первого тайма от Шранцля, в концовке второго тайма от того же Шранцля, и к тому же во втором тайме один гол пражан был отменен из-за офсайда.
Казалось, что чуть проще стало днепрянам из-за удаления защитника хозяев Огбу, но пражане все равно доделали свое дело.
На 80-й минуте Валлем после навеса вторым темпом все-таки затолкал 3-й мяч в ворота.
3:0, разгром даже в меньшинстве.
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