Тренер Славии: Мы сильно прессинговали Днепр-1 и играли так, как хотели

Главный тренер "Славии" Индржих Трпишовски поделился мыслями после победы над "Днепром-1" (3:0) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

"Я думаю, что, в целом, мы хорошо выступили как в команде, так и индивидуально на всех этапах игры. Мы вошли в нее немного осторожно, "Днепр" хорошо держал мяч в начале, нам не удавалось выйти к ним первые пять-шесть минут. Но после первого гола наша игра сильно улучшилась. Мы сильно прессинговали соперника и играли так, как хотели. Публика была великолепна, болельщики были великолепны, игра игроков тоже была великолепной. Она даже усилилась во время матча.

После второго гола мы еще больше поверили в себя и угрожали другими ситуациями, которые могли закончиться большим количеством голов. К сожалению, мы осложнили все красной карточкой, когда потеряли одного игрока. Благо мы играли так же, как и раньше, и не подпускали соперника к опасным ситуациям. Нам даже удалось добавить третий гол, но удаление – это позор.

Мы очень хорошо играли на том этапе и могли выиграть гораздо больше. Когда мы остались вдесятером, то дали сопернику возможность держать мяч. Мы уже не смогли создавать такого сильного прессинга, но ребята отлично поработали. Мы ничего не позволили "Днепру-1" и создали хорошую позицию перед ответной игрой", – отметил Трпишовски.