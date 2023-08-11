Хавбек Славии: Особенно важным был третий гол в ворота Днепра-1

Полузащитник "Славии" Конрад Валлем прокомментировал победу над "Днепром-1" (3:0) в первом матче 3-го квалификационно раунду Лиги Европы. Для норвежца эта игра стала дебютной за чешский клуб.

– Вам понадобилось всего 60 секунд, чтобы забить первый гол в главной игре. Могли вы представить такое?

– Я не думал много об этом, я сосредоточился на своей игре. Что будет, то будет, но не ждите от меня голов ежеминутно. Конечно, я попробую добавить еще что-нибудь.

- 3:0 – результат обнадеживающий?

– Конечно. Особенно важен был третий гол, ведь преимущество в два мяча часто непредсказуемо. Я думаю, что мы провели всю игру очень хорошо. Несмотря на удаление, мы создали несколько моментов.

- Чего ждать в ответном матче?

– Сложный матч, но мы обязательно попытаемся повторить качественную игру из первой дуэли. Это ключ к успеху, – сказал Валлем.