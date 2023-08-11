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Известна бригада арбитров, которая рассудит ответный матч Днепра-1 в ЛЕ
Поединок состоится 17 августа в Кошице
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА назначил арбитров на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Днепр-1" - "Славия".
Игру обслужит испанская бригада судей во главе с Хесусом Хилем Мансано. На линиях ему будут помогать Анхель Невадо и Хавьер Мартинес. Четвертый рефери - Мигель Анхель Ортис Ариас.
Украинские болельщики могут помнить Хесуса по матчам 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" - "Лацио" 0:2 (2018) и "Фейеноорд" - "Шахтер" 7:1 (2023), а также квалификации этого турнира "Черноморец" - "Сплит" 0:0 (2014).
Поединок "Днепр-1" - "Славия" состоится 17 августа в Кошице на "Кошицкой футболовой арене". Начало - в 21:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой чешского клуба со счетом 3:0.
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