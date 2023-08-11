Иван Яремчук : Никогда не думал, что Днепр-1 может играть так бездарно. Ужас, полный провал

Один из прославленных представителей золотого поколения киевского "Динамо" середины 80-х - начала 90-х Иван Яремчук уже больше года находится в Праге, где вчера в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европи "Днепр-1" встречался с местной "Славией". В разговоре с корреспондентом UA- Футбол он поделился впечатлениями о поединке, в котором днепряне уступили с крупным счетом 0:3.

- Я был вчера на этом матче, - начинает комментарий Яремчук. - Прежде всего хочу сказать: разве можно так играть?! Все, кто смотрел эту игру, включая даже тех, кто не понимает в футболе, прекрасно видели, что происходило на поле. За весь первый тайм днепряне дошли до ворот "Славии" лишь один или два раза! Разве может такое быть в футболе с командой, которая выступает в еврокубках?! А во втором тайме, когда большую его часть "Днепр-1" играл в большинстве, а соперник в меньшинстве, рисунок игры был таким же. У днепрян не было ни моментов, ни ударов из средней и дальней дистанций, ни фланговых проходов, ни прострелов! Игра в основном проходила в средней части и на половине поля "Днепра-1". Такое впечатление, будто "Славия" вообще играла без своих ворот.

Никто из днепрян не мог взять игру на себя, чтобы одного из игроков соперника обыграть, получить пространство, а потом что-то продуктивное сделать с мячом. Вот, скажем, как играет Месси. Он берет мяч, атакует на скорости, обыгрывая одного или нескольких чужих игроков, а потом видит, кому из партнеров и как именно передачу отдать. И выдает пасы, что только забивай! Где это в "Днепре-1"? Я думал, что чехам с нашей стороны будет хоть какое-то сопротивление, навязывание борьбы, но где там! Индивидуально днепряне уступали сопернику во всем - в скорости, в технике, в игровом мышлении.

Я во время матча как раз сидел на трибуне у ворот нашей команды и видел, как левый защитник Кравец за тайм лишь один раз коснулся мяча. Как такое может быть в футболе?! У нас центральный защитник получает мяч и начинает перепасовываться то с вратарем, то с правым защитником. И это при том, что в его зоне на расстоянии 20-30 метров никого нет! В такой ситуации бери себе мяч и на скорости смело иди в сторону того игрока, который держит Кравца - и за счет его обыграйся или пас дай. В действительности же все выглядело по-другому: инертно, вальяжно - так, как будто это "Днепр-1" 3:0 или 4:0 выигрывает. Не было никакой остроты, было немало потерь, а мяч иногда отскакивал от того или другого нашего игрока, как будто от дерева. Мяч не держался, два-три паса - и потеря. А когда куда-то закидывались длинные передачи, то не было понятно, кому они адресованы.

В середине поля как-то был момент, когда нападающему "Днепра-1" дали пас - так его защитник "Славии" "на одной ноге" обогнал, забрал мяч - да и все! Какой смысл тому нападающему делать передачу, если у него нет скорости? Никогда не думал, что "Днепр-1" может играть так бездарно. Сидя на трибуне со своими знакомыми, мы даже шутили: мол, нужно, по-видимому, арбитру еще двух игроков "Славии" удалить с поля, чтобы уровнять игру. А если серьезно, то это ужас. Полный провал. Так играть нельзя.