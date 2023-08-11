Гецко - о наших в еврокубках: Позор. Уже почти достигли дна

Экс-форвард сборной Украины Иван Гецко поделился мнением о матчах украинских команд в еврокубках, в котором Днепр-1" разгромно проиграл "Славии" (0:3), а "Динамо" уступило "Арису" (0:1).

- Позор, другого слова и не подберешь, когда анализировать вчерашнее выступление наших клубов. К сожалению, эстафету у неудачников из полтавской "Ворсклы", которую выбила из квалификации Лиги конференций скромная грузинская "Дила", подхватили другие два отечественных представителя – "Днепр-1" и "Динамо".

- Начнем с более престижной Лиги Европы, где днепряне съездили в гости к "Славии".

- В таких случаях после крупного поражения говорят: поехали на экскурсию. В это трудно поверить, но днепряне умудрились за весь матч лишь однажды пробить в сторону ворот визави. Это ужас, особенно если учесть, что соперник был не из топ-футбольных стран. Несмотря на то, что хозяева с 58 минуты играли в меньшинстве они продолжали диктовать условия и, как вишенка на торте - довели дело до разгрома, забив третий гол.

- Что скажете о последнем летнем новичке днепрян - Филиппове, который заменил на острие наступления Довбыка?

- Здесь вообще трудно что-то понять. Футболист без игровой практики, проведя с новой командой только одну тренировку, сразу попадает в стартовый состав. Этот тактический ход наставника Александра Кучера явно не сработал, потому что Филиппов был незаметен. С другой стороны, Филиппов из тех нападающих, как, кстати, и Довбик, которые зависимы от партнеров. А средняя линия гостей вчера провалила поединок.

- Благодаря чему "Днепр-1" через неделю в ответном матче может дать бой пражанам и добиться реванша с нужным результатом?

- Я всегда был реалистом и "Днепр-1" нынешнего образца это не та команда, которая может составить конкуренцию "Славии". У днепрян в каждой линии есть уязвимые места, а "Славия" производит впечатление команды, где каждый игрок четко знает, что ему делать на футбольном поле. Тем более, что держит руку на пульсе и руководитель "Славии", который вчера умело контролировал ход событий, особенно, когда его подопечные остались в меньшинстве. Вот почему днепрянам уже можно спокойно готовиться к очередному понижению - экзаменам в Лиге конференций.

- Теперь о "Динамо", проигравшем середняку чемпионата Греции - "Арису". Киевляне сетовали, что у них много сил забрала дорога в Салоники.

- Эти дешевые оправдания меня больше всего убивают. А динамовцы подумали, что в это время их ровесники в окопах отражают атаки российских агрессоров? Или, как выживать во время воздушных тревог, когда есть угроза самому дорогому - жизни? Динамовцы должны быть благодарны, что могут заниматься любимым делом, сплотиться, сыграть через не могу и своей игрой прославить Украину. А они видите ли, устали. В конце концов, чего от них ждать, когда мастерства нет. "Динамо" сейчас посредственная команда, которой никто не боится даже на внутренней арене.

- Но ведь динамовцы приехали в Грецию в статусе лидера УПЛ, порадовав на старте высокой результативностью.

- Я уже неоднократно отмечал, что уровень УПЛ - низкий и стоит нашим командам на международной арене столкнуться с плотной опекой, умелым отбором соперника, как они становятся беспомощными. К тому же хромает физподготовка и поэтому трудно добавлять обороты. Ну, а игра киевлян да и тех же днепрян в обороне уже вызывает смех. Такое впечатление, что играют не профессионалы с миллионными зарплатами, а любители. Хорошо, что динамовец Бущан сделал правильные выводы из своей неудачной игры в последнем календарном матче с "Оболонью" и вчера несколько раз выручил. Иначе и киевляне не избежали бы разгрома.

Отдельно хочу сказать о рулевом "Динамо" Мирче Луческу. На мой взгляд, он уже давно себя исчерпал, создается впечатление, что ему продолжает доверять только клубное руководство. Разве Луческу не знал, что Ярмоленко не отрабатывает в обороне, значит надо было так построить игру, чтобы Андрея всегда кто-то страховал.

Не был в курсе, что Шапаренко играет, как говорят, на чистых мячах, слаб в отборе. Этими пробелами лидеров киевлян "Арис" и воспользовался, заслуженно взяв верх. Динамовцам были созданы надлежащие условия для подготовки, но уровень их игры вызывает серьезное беспокойство. К сожалению, наши представители в еврокубках уже почти достали до дна.