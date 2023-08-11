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Иван Гецко: Увиденное в Праге - это не украинский футбол, а порнография!

Лига Европы
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Когда эпитеты красноречивее любых анализов

Иван Гецко: Увиденное в Праге - это не украинский футбол, а порнография!

Фото - СК Дніпро-1 / Автор - невідомий

В'ячеслав Кульчицький Автор UA-Футбол
Новина українською

Впечатлениями о первом поединке "Днепра-1" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы с пражской "Славиею" с корреспондентом UА-футбол поделился бывший игрок днепропетровского "Днепра", "Черноморца", "Карпат", "Кривбасса" и "Металлиста" Иван Гецко.

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- Даже не знаю, что и сказать, - не без эмоций в голосе начал комментарий известный с конца 80-х до первой половины 2000-х украинский форвард. - Это было просто какое-то безобразие, а не футбол! Не знаю, как кто воспринимает этот матч, но играть почти весь второй тайм в большинстве, при этом не создать ни одного момента и даже умудриться пропустить - это недопустимо! В то время, когда наши ребята бьются на войне, защищая Украину от врага, на поле в форме "Днепра-1" выходят люди и так ужасно играют... Было заметно, что с командой происходит что-то не то. По моему мнению, увиденное в пражском матче - это не украинский футбол, это какая-то порнография!

Напомним, что "Днепр-1" проиграл "Славии" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы со счетом 0:3.

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В статье: Славия (Прага) СК Днепр-1
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