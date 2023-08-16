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Ротань: Славия совсем другая команда, когда играет на выезде. У Днепра-1 есть шансы
Все еще может быть
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань считает, что у "Днепра-1" есть шансы пройти "Славию" в третьем квалификационном раунде
– Вы смотрели игру "Славия" – "Днепр-1"?
– Да, я видел этот матч.
– И что вы скажете?
– Не хочу что-то комментировать. Все, что я сейчас скажу, может быть неуважительно. Есть еще второй матч, в котором ребята могут все исправить. Нужно бороться.
"Славия" сыграла в свою игру. Они всегда очень хорошо играют дома, плюс помогает поддержка болельщиков. Они наглые, агрессивные, хорошо прессингуют.
Однако хочу предупредить, что это совсем другая команда, когда играет на выезде. Поэтому у "Днепра-1" есть шанс. Для них ничего не потеряно. Надо верить в победу. Если они хорошо настроятся, можно все справить.
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