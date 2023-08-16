  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Европы
  3. Ротань: Славия совсем другая команда, когда играет на выезде. У Днепра-1 есть шансы
В тренде
Лига Европы
Лига Европы

Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ротань: Славия совсем другая команда, когда играет на выезде. У Днепра-1 есть шансы

Лига Европы
Обновлено
(1 голосов)

Все еще может быть

Ротань: Славия совсем другая команда, когда играет на выезде. У Днепра-1 есть шансы

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань считает, что у "Днепра-1" есть шансы пройти "Славию" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы после поражения в первой игре со счетом 0:3.

– Вы смотрели игру "Славия" – "Днепр-1"?

– Да, я видел этот матч.

– И что вы скажете?

– Не хочу что-то комментировать. Все, что я сейчас скажу, может быть неуважительно. Есть еще второй матч, в котором ребята могут все исправить. Нужно бороться.

"Славия" сыграла в свою игру. Они всегда очень хорошо играют дома, плюс помогает поддержка болельщиков. Они наглые, агрессивные, хорошо прессингуют.

Однако хочу предупредить, что это совсем другая команда, когда играет на выезде. Поэтому у "Днепра-1" есть шанс. Для них ничего не потеряно. Надо верить в победу. Если они хорошо настроятся, можно все справить.

По теме
yellow-arrow
Динамо с видами на Бешикташ, Днепр-1 присматривается в Лигу конференций, влияние всех еврокубковых матчей на корзины
yellow-arrow
Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа
yellow-arrow
Пугает лишь то, что может быть еще хуже. Обзор первых матчей Динамо и Днепра-1 в ½ отбора ЛК и ЛЕ
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Руслан Ротань ФК Александрия Славия (Прага) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romerik (YNWA)
16.08.2023 в 01:04
Є шанси стати першою командою в історії єврокубків, яка проїбе всі стадії кваліфікації і поїде поїздом до Ужгорода? Цілком згоден. Шанси великі. Петрович, ти ж ніби інтелектуальним тренером вважаєшся, а таке ляпнув. Ну йоп
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде