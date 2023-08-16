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Днепр-1 - Славия. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЕ
Днепр-1 - Славия Прага: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 17 августа 2023 ⋊ Лига Европы на UA-Футбол ᐉ UA-Футбол
СК "Днепр-1"
Украинский клуб на номинально домашнем поле в словацком Кошице примет чешскую "Славию". Несмотря на сокрушительное поражение на "Эден Арене" неделю назад, подопечные Александра Кучера попытаются сотворить чудо (хотя и шансы на продолжение борьбы крайне малы).
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Победитель двухматчевого противостояния померится силами в раунде плей-офф отбора Лиги Европы с еще одним украинским клубом — луганской "Зарей". Тот, кто проиграет в четверг, опустится в раунд плей-офф квалификации Лиги конференций и встретится с победителем пары "Лех" (Польша) — "Спартак" Трнава (Словакия) за право играть в групповом этапе. Первый матч в этой паре закончился со счетом 2:1 в пользу поляков.
Матч Днепр-1 — Славия состоится в четверг, 17 августа, на стадионе "Кошицка футболова арена". Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву. В Украине этот поединок будут транслировать телеканал "УНИАН" и YouTube-канал FootballHub.
Вы можете следить за ходом событий на футбольном поле в текстовой трансляции, если нет возможности смотреть видеоэфир. А после матча читайте аналитический отчет о матче и смотрите видеообзор с самыми интересными моментами.
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