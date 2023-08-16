Днепр-1 — Славия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2023

Подопечные Александра Кучера практически потеряли шансы на проход в раунд плей-офф Лиги Европы, поэтому вероятность их встречи с луганской "Зарей" близки к нулю. При этом "Славия", на первый взгляд, решила вопрос победителя пары еще в первом матче. Станет ли поединок в Кошице простой формальностью или же нас ждет сенсация?

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. второй матч

17 августа. Кошице. "Кошицка футболова арена"

Арбитр в поле — Хесус Хиль Мансано. Арбитр VAR — Гильермо Куадра

"Днепр-1" 21:00 "Славия"

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Новости "Днепра-1"

Уровень игры "спортклубовцев" в матче в Праге неприятно удивил всю Украину — хозяева поля забили 3 безответных мяча. Замены Кучера были запоздалыми (не спас ситуацию даже Пихаленок), а игроки основы постоянно страдали от прессинга "бело-красных". Не добавляет мотивации и тяжелая гостевая ничья против "Миная" в третьем туре УПЛ. Однако мы помним второй поединок против "Панатинаикоса" и надеемся на чудо.

В первом матче Александр Кучер потерял Третьякова из-за разрыва крестов. Хавбек пропустит 6 месяцев, что добавит головной боли тренеру как на евроарене, так и во внутреннем чемпионате. Также помним о дисквалификации Танчика и травме Волынца (правда, основной кипер уже начинает беговое восстановление). И, конечно же, ждем Филиппова и Леднева в основе.

Ориентировочный состав "Днепра-1": Кинарейкин - Кравец, Сарапий, Адамюк, Пасич - Бабенко, Бланко - Пихаленок, Мирошниченко, Леднев - Филиппов

Новости "Славии"

Чешская команда подходит к выездному поединку достаточно подготовленной. В воскресенье "Славия" минимально обыграла "Младу Болеслав", поэтому победный заряд у игроков уже есть. "Бело-красные" показали уже привычный вертикальный футбол, который также попытаются перенести на поле стадиона в Кошице.

В гостевом матче чехам не поможет Огбу, который получил прямую красную за грубый фол против Гуцуляка. Поэтому нас ждут изменения в обороне "Славии", и у Йиндржиха Трпишовского точно есть план. К тому же в составе "сшитых" может появиться герой прошлого поединка Конрад Валлем, первым касанием забивший финальный гол в ворота Кинарейкина.

Ориентировочный состав "Славии": Коларж - Провод, Влчек, Голеш, Масопуст - Лингр, Дорли - Юречка, Шевчик, Шранц - Хитил

"Днепр-1"-"Славия". Статистика личных встреч

Это будет вторая встреча этих команд. "Спортклубовцы" еще имеют шанс улучшить статистику в свою пользу.

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"Днепр-1"-"Славия". Последние матчи команд

Украинская команда, несмотря на результат, довольно неуверенно начала выступления в УПЛ — тяжелая победа над "Полесьем" и ничья с "Минаем".

"Славия" при этом имеет идеальную статистику — 4 победы в 4 матчах первой лиги Чехии и разгром "Днепра-1" в Лиге Европы.

"Днепр-1"-"Славия". Турнирное положение команд

Победитель двухматчевого противостояния сыграет в плей-офф Лиги Европы с еще одним клубом из Украины — луганской "Зарей". Проигравший же вылетит в плей-офф квалификации Лиги Конференций, где померяется силами с победителем "Лех" — "Спартак" Трнава. Первый матч закончился победой поляков 2:1.

"Днепр-1"-"Славия". Ставка и коэффициенты

"Днепр-1"-"Славия". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Мы помним подвиг днепрян во втором матче с "Панатинаикосом" и этот эффект может сработать и в четверг. Словом, будет бой!

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша