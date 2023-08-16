Тренер Славии: Для нас главное сохранить гандикап

Главный тренер "Славии" Индржика Трпишовский поделился ожиданиями от ответного матча Лиги Европы против "Днепра-1". Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу чешской команды.

– Якуб Громада приобрел для своих друзей и родственников 40 билетов. Выйдет ли он завтра в стартовом составе?

– Он заплатил много за эти билеты, но это не гарантирует ему место в стартовом составе (улыбается), Хотя он находится в очень хорошей форме и сборы это подтвердили. Кстати, когда еще "Днепр" играл с "Панатинаикосом" в Кошицах, он мне доложил, что Кошице – его родное место, и если мы будем играть с днепрянами, то сыграем именно там. Подождем до завтра, когда уже будет известен стартовый состав.

- Смогут ли вернуться в состав игроки, которые были до этого травмированы?

– Еще будет тренировка, но что касается Ондржея Лингра, то он перед матчем с "Банником" был готов на 25-30 процентов и этого не было достаточно для того, чтобы он сыграл. С нашим физиотерапевтом мы посовещались и решили, что не сможем его использовать в завтрашнем матче. Это очень досадно для нас.

– Как вы оцениваете шансы на проход в следующий раунд?

– После первой игры, закончившейся со счетом 3:0 в нашу пользу, у нас есть определенное преимущество и мы находимся в более выгодной позиции. Но мы уважаем соперника и мы хотим это преимущество сохранить и улучшить. Завтра у нас будет такое же настроение, как и на первую игру, несмотря на преимущество в счете. Хочу отметить, что "Днепр-1" – это отличная команда, в которой много сильных индивидуально игроков. Завтра они будут играть при домашней обстановке и посмотрим, как это будет. Наша цель – пройти как можно дальше и обеспечить себе место в групповом раунде Лиги Европы.

– Что можете сказать об изменениях в "Днепре-1" и чего от них ждать?

– "Днепр-1" – это сильная команда, и они стремятся доказать то, что первая игра была ошибочной, и планируют отомстить за этот досадный для них результат. Они сделали разбор матча, возможно, выпустят других игроков в стартовом составе, и нужно отметить, что у них сильный подбор исполнителей. "Днепр-1" до этого на равных играл с "Панатинаикосом", который накануне победил "Марсель", и это еще раз доказывает качество команды. Мы с ними тоже сыграли, и понимаем, что может представлять из себя наш соперник. Завтра для нас главное сохранить тот гандикап, который у нас есть. Возможно, мы перестроимся под более защитный вариант игры, чтобы сохранить результат.

– Известно, что фаны "Кошице" – друзья с фанами "Спарты", которая является принципиальным соперником для фанов "Славии". Какую вы ждете реакцию от них?

– Нас вчера уже встретили корзинские фанаты возле нашей гостиницы. Очень много людей там собралось. Надеюсь на поддержку кошицких фанатов, а то, что они дружат со "Спартой", не испортит поддержку, которую мы можем получить.