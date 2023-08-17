Хавбек Славии перед матчем с Днепром-1: Настроение боевое

Полузащитник "Славии" Якуб Громада ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча против "Днепра-1" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Первая игра завершилась победой чешской команды со счетом 3:0.

- Что для вас лично значит играть этот матч в Кошице?

- Во-первых, это мой родной город и здесь живут все мои друзья. Более того, моя жена из Кошице и ее родные также живут здесь. Рад вернуться в родной город, и что именно здесь проводят эту игру. Настроение боевое. И для меня что-то особенное сыграть этот матч именно в Кошице. Конечно, я хочу жить в Кошице после завершения игровой карьеры, и когда у меня есть возможность отдохнуть, то я всегда еду сюда.

- Известно, что все билеты распроданы. Придут ли ваши знакомые и родные на этот матч?

- Да, мои близкие будут. Билеты уже разобрали, но слава Богу, мне удалось их взять. Мои родственники могут посмотреть на мою игру.

- Можете вспомнить когда в последний раз играли в Кошице, и как вам новый стадион?

- Снова отмечу, что очень счастлив вернуться в свой родной город Кошице, и провести здесь матч. Также рад, что стадион здесь отстраивается и вскоре появится трибуна за воротами, в стадион станет еще лучше. Рад, что ФК "Кошице" вернулся в премьер-лигу Словакии. А относительно моей последней игры за местную команду, то за взрослых я не играл, ведь в 13 лет переехал в Михайловцы и там уже строил свою игровую карьеру.

- Знаете ли вы будущий стартовый состав?

- Никто его не знает. Об этом мы узнаем только перед началом матча. Но я был бы очень рад здесь сыграть и выйти в стартовом составе, - приводит слова словака пресс-служба днепрян