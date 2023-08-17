Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Славии перед матчем с Днепром-1: Настроение боевое
Якуб Громада добавил, что матч в Кошице будет для него особенным
Скриншот: канал Дніпра-1 на YouTube
Полузащитник "Славии" Якуб Громада ответил на вопросы журналистов накануне ответного матча против "Днепра-1" в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.
Первая игра завершилась победой чешской команды со счетом 3:0.
- Что для вас лично значит играть этот матч в Кошице?
- Во-первых, это мой родной город и здесь живут все мои друзья. Более того, моя жена из Кошице и ее родные также живут здесь. Рад вернуться в родной город, и что именно здесь проводят эту игру. Настроение боевое. И для меня что-то особенное сыграть этот матч именно в Кошице. Конечно, я хочу жить в Кошице после завершения игровой карьеры, и когда у меня есть возможность отдохнуть, то я всегда еду сюда.
- Известно, что все билеты распроданы. Придут ли ваши знакомые и родные на этот матч?
- Да, мои близкие будут. Билеты уже разобрали, но слава Богу, мне удалось их взять. Мои родственники могут посмотреть на мою игру.
- Можете вспомнить когда в последний раз играли в Кошице, и как вам новый стадион?
- Снова отмечу, что очень счастлив вернуться в свой родной город Кошице, и провести здесь матч. Также рад, что стадион здесь отстраивается и вскоре появится трибуна за воротами, в стадион станет еще лучше. Рад, что ФК "Кошице" вернулся в премьер-лигу Словакии. А относительно моей последней игры за местную команду, то за взрослых я не играл, ведь в 13 лет переехал в Михайловцы и там уже строил свою игровую карьеру.
- Знаете ли вы будущий стартовый состав?
- Никто его не знает. Об этом мы узнаем только перед началом матча. Но я был бы очень рад здесь сыграть и выйти в стартовом составе, - приводит слова словака пресс-служба днепрян
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Славия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 17.08.2023
- Первый Суперкубок Сити, уход Красникова и новый опорник Ливерпуля. Главные новости за 16 августа
- "Не улавливаете связь?" Россия назвала шведский завод в Луцке "легитимной военной целью"
- Динамо и Днепр-1 будут отыгрываться, Суперкубок УЕФА и старт Серии А. Расписание матчей на 14 - 20 августа
- Красотка дня. Сексуальная модель, которая имеет ребенка от звезды Реала. ФОТО
- Бразильский защитник Реала порвал уже со второй горячей красоткой за год. ФОТО